Известные актеры, начавшие свою карьеру с фильмов для взрослых

Не каждый актер Голливуда может получить роль в удачном, коммерчески успешном фильме в начале карьеры, поэтому некоторые из них ищут другие возможности. Портал "Комментарии" подкормил подборку с пятью звездами кино, которые раньше снимались в фильмах для взрослых.

Актеры, снимавшиеся в порнофильмах

Некоторые актеры стесняются своих ролей в порнофильмах, другие же считают, что это была обычная работа. Однако большинство сходится во мнении, что это были временные роли в начале их карьеры.

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Сильвестр Сталлоне





В начале своей карьеры Сталлоне испытывал значительные финансовые трудности и некоторое время был бездомным. В 1970 году он снялся в фильме для взрослых и получил за него 200 долларов. Сам актер утверждает, что в то время мог кого-то ограбить, но решил пойти работать и заработал свои деньги в порнофильме. Прорывом для Сталлоне стал фильм "Рокки" 1976 года, принесший ему мировую славу.

Джеки Чан





В начале 1970 года Джеки Чан работал на экране с легендарным Брюсом Ли, однако впоследствии ему было тяжело найти работу. В 1975 году он снялся в легком консервативном порнофильме, где сыграл роль искушающего девушку рикши. Джеки Чан не стесняется этого, ведь взялся за роль из-за нехватки денег. Это единственная постановка Джеки Чана, у которой нет сцены драки.

Саймон Рекс





В 19 лет Саймон Рекс отозвался на объявление фотографа, снимавшего обнаженные фотографии для одной американской порнокомпании. Через год Рекс начал сниматься в фильмах того же агентства. Как рассказывал сам Саймон Рекс, он нуждался в деньгах на еду и аренду жилья для себя и его тогдашней девушки, которая имела двухлетнего сына. В 1994 году актера заметили представители моды, а впоследствии он получил роль в популярном сериале "Спасатели Малибу", также Саймон Рекс снимал в серии фильмов "Очень страшное кино".

Мэтт Леблан





До того, как получить роль Джои в легендарном сериале "Друзья", Мэтт Леблан снялся в эротическом сериале "Дневники красной туфельки". В одном из эпизодов главная героиня не может решить, кто ей больше нравится, богатый бизнесмен или бедный курьер, которого и сыграл Мэтт Леблан.

Дэвид Духовны





Звезда "Секретных материалов", Дэвид Духовны тоже снимался в "Дневниках красной туфельки". Он сыграл мужчину, потерявшего жену, поэтому подал объявление в газету, где хочет познакомиться с другими женщинами и услышать от них истории любви и страсти. Также Духовны снялась в сериале "Секс и Калифорния", где тема секса была одной из важнейших частей сюжета. В 2008 году актер добровольно попал в наркологическую клинику, где проходил лечение от страсти к сексу и порнографическим сайтам.

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