Не каждой голливудской звезде удается сняться в первом фильме, который сразу станет коммерчески успешным и принесет ей следующие хорошие роли. Некоторые из известных актрис испытывали проблемы с поиском работы, поэтому брались за любые роли, в том числе и в фильмах для взрослых. Портал "Комментарии" подготовил подборку с пятью такими звездами.



Известные актрисы, начавшие свою карьеру с фильмов для взрослых

Некоторые актрисы стесняются своих ролей в фильмах для взрослых, а другие указывают, что это обычная работа. В любом случае, большинство соглашаются, что это были временные роли для получения денег в период поиска лучшей возможности.

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Камерон Диас





Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда начинала карьеру с эротического производства. В 1992 году, за два года до прорывного для нее фильма "Маска", Диас появилась в эротическом видео под названием She's No Angel, так называемая завуалированная порнография. Видео в конечном случае видео официально не было опубликовано, однако оператор Джон Раттер хотел его продать. В начале 2000-х видео появилось на российских сайтах. В 2005 году Диас обратилась в суд, который приговорил Раттера к 44 месяцам лишения свободы из-за покушения на кражу, подлог и лживые показания.

Хлоя Черри





Как только Элиз Джонс исполнилось 18 лет, она взяла псевдоним Хлоя Черри и переехала в Майами, где стала звездой порнофильмов. За свою карьеру Хлоя Черри снялась в 200 видео для взрослых. В 2022 году она сыграла героиновую наркоманку Фэй в популярном сериале "Эйфория". Тогда Хлоя Черри объявила о завершении карьеры в порноиндустрии и подписала контракт с модельным агентством в Лондоне.

Саша Грей





Похожая история у Марины Энн Генцис. В 18 лет актриса взяла псевдоним французской актрисы Анны Карин, однако впоследствии сменила его на Саша Грей, под которым известна и сегодня. Одна из самых популярных актрис порноиндустрии сняла свой последний порноролик в возрасте 21 года, а спустя еще два года, в 2011 объявила о завершении карьеры. После этого Саша Грей снялась в нескольких фильмах, в том числе в работе режиссера Стивена Содерберга "Девушка по вызову", фильме с Элайджа Вудом "Открытые окна" и других лентах.

Сибель Кекилли





Кекилли известна по своей роли любовницы Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", а также фильме "Председателем о стену", который получил "Золотой медведь" на Берлинском кинофестивале. В 2001 году Сибель Кекилли попробовала себя в роли порноактрисы и использовала псевдоним Dilara. Когда эта информация попала в СМИ, ее родители перестали общаться с Кекилли. Немецкая актриса продолжает сниматься в фильмах, а также выступает против насилия над женщинами.

Шу Ци





Тайваньская киноактриса с китайскими корнями получила международное признание после ролей в популярных боевиках "Перевозчик" и "Боевые ангелы". Однако в начале карьеры, в 90-х годах, актриса снималась в эротических фильмах с завуалированной порнографией. Впоследствии, когда Шу Ци стала известной Шу Ци получила порцию критики из-за нарушения законов и традиций китайской культуры.

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