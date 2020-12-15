Известные женщины, которые не стали дожидаться предложения и сделали его сами

В нашем обществе есть такой стереотип, что женщина не может первой сделать предложение мужчине, просто потому, что она женщина. Однако в украинском шоу-бизнесе нашлись звезды, которые не побоялись идти наперекор установленным нормам.

Женщины, которые сами сделали предложение. Фото: unsplash

Марина Зиброва около 30-ти лет тому назад поставила Павла перед выбором: либо они идут в ЗАГС, либо расходятся. Как видим, украинский артист с радостью согласился на такое смелое требование.

Ольга Фреймут начала встречаться со своим мужем Владимиром в 2015 году. Через некоторое время у них появился сын Валерий, еще через год – дочь Евдокия. Оля не побоялась предложить мужу вступить в официальный брак. И вот уже несколько лет она носит фамилию своего законного мужа.

О решительности в нужный момент знает и тренер, певица и ведущая Ириша Блохина. Она со своим мужем была знакома еще с юности. Они то сходились, то расходились, но в один прекрасный момент женщина после тренировки заехала к любимому, чтобы признаться в своих чувствах. С тер пор они не расстаются.

Ольга Сумская на тот момент была еще замужем за актером Евгением Паперным, но тот оказался удивительно дипломатичным и в новые отношения жену отпустил. Однако Виталий почему-то не звал любимую в ЗАГС, поэтому Сумской пришлось брать инициативу в сои руки. С тех пор пара уже 24 года вместе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, звездные пары, которые не спят в одной постели. Всем нам необходим качественный сон, чтобы чувствовать себя продуктивно и бодро. И знаменитости в этом плане тоже не стали исключением. Среди представителей шоу-бизнеса, оказывается, есть еще несколько пар, которые тоже спят отдельно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!