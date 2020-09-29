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Шесть звездных пар, которые не спят в одной постели (фото)

Том Круз в браке с Кэти Холмс имел собственный «снораторий», который позволял ему выспаться без посторонних шумов

29 сентября 2020, 14:07
Автор:

Любовь Блажко

Всем нам необходим качественный сон, чтобы чувствовать себя продуктивно и бодро. И знаменитости в этом плане тоже не стали исключением. Среди представителей шоу-бизнеса, оказывается, есть еще несколько пар, которые тоже спят отдельно. Об этом пишет издание novosti-n.

Шесть звездных пар, которые не спят в одной постели (фото)

Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик. Фото: kinopesnya

Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик купили сразу два дома, чтобы жить отдельно, но регулярно встречаться. Позже они решили сделать общую стену, чтобы соединить таким образом дома, но время каждый проводит на своей половине. Тем не менее, у них дружная семья, и семейные ужины давно стали традицией. 


Королева Елизавета II и принц Филипп вместе уже 73 года, поэтому неудивительно, что им захотелось ночевать в разных комнатах. Тем более, что у многих британских семей есть такая традиция: если хочешь выспаться – иди в свою спальню. 


Хелена Бонэм Картер и Тим Бертон решили не ограничиваться разными комнатами, поэтому живут в разных домах. Их особняк имеет два входа, где одна часть дома – женское царство, а вторая – "готичная с кучей странных предметов и неоновой подсветкой пола". 


Дэвид и Виктория Бэкхем уверены в том, если у каждого будет свое личное пространство, то такой брак будет счастливым и долгим. Не секрет, что Дэвид какую-то часть времени живет в Лос-Анджелесе, пока Виктория остается в Англии. 


Дональд и Меланья Трамп тоже предпочитают спать отдельно. В 2018 году стало известно, что у Меланьи есть своя спальня, а когда супруги едут куда-то вместе, то заказывают отдельные номера в гостинице. 


Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак год после свадьбы жили отдельно ради детей. Известно, что у пары есть четверо детей от разных браков, а Гвинет поделилась, что совершенно не умеет быть мачехой. Сейчас семья живет вместе, но актриса признается, что идея отдельного проживания ей гораздо ближе. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Свободная касса!": знаменитости, которые работали в "МакДональдсе".


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