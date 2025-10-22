Известный музыкант призвал к срочному перевороту в Украине: что известно

Известный украинский музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказал свое мнение о будущем политического устройства Украины. В интервью "Апостроф TV" он откровенно заявил, что поддерживает идею прихода к власти военных и даже не исключает возможности военного переворота.

Фото: из открытых источников

Скрипка убежден: одна из главных проблем украинского общества — склонность граждан голосовать за популистов. По его словам, люди часто выбирают политиков, не вникая в их суть, а руководствуются лишь внешними обещаниями и впечатлениями. Музыкант сравнил это с личными отношениями, где, как он считает, "девушки часто выбирают тех, кто навешивает лапшу на уши", а мужчины — "фиф с надутыми губами".

Поэтому, считает артист, шансов на избрание по-настоящему сильных лидеров сейчас немного. В качестве альтернативы он видит приход к власти людей с боевым опытом.

"Ну или будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Вот кто прошел боевые действия", — заявил Скрипка.

По мнению музыканта, именно реально прошедшие фронт ветераны имеют право влиять на политические процессы. В качестве примеров он привел известных публичных лиц, в частности Роберта "Мадяра" Бровди — командующего Силами беспилотных систем, и активиста и волонтера Сергея Стерненко. Оба, по словам Скрипки, обладают большой общественной поддержкой.

