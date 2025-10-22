Відомий музикант закликав до термінового перевороту в Україні: що відомо

Відомий український музикант та фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловив свою думку про майбутнє політичного устрою України. В інтерв’ю "Апостроф TV" він відверто заявив, що підтримує ідею приходу до влади військових і навіть не виключає можливості військового перевороту.

Фото: з відкритих джерел

Скрипка переконаний: одна з головних проблем українського суспільства — це схильність громадян голосувати за популістів. За його словами, люди часто обирають політиків, не заглиблюючись у їхню суть, а керуються лише зовнішніми обіцянками та враженням. Музикант порівняв це з особистими стосунками, де, як він вважає, "дівчата часто обирають тих, хто навішує локшину на вуха", а чоловіки — "фіф з надутими губами".

Через це, вважає артист, шансів на обрання по-справжньому сильних лідерів нині небагато. Як альтернативу він бачить прихід до влади людей із бойовим досвідом.

"Ну або буде якийсь військовий переворот, я не знаю, і поставлять класного військового. Ось я за військовий переворот. Щоб поставити нормального військового або навіть допустити до політики тільки військових. Все! Ось хто пройшов бойові дії", — заявив Скрипка.

На думку музиканта, саме ветерани, які реально пройшли фронт, мають право впливати на політичні процеси. Як приклади він навів відомих публічних осіб, зокрема Роберта "Мадяра" Бровді — командувача Силами безпілотних систем, та активіста й волонтера Сергія Стерненка. Обидва, за словами Скрипки, мають велику суспільну підтримку.

Як вже писали "Коментарі", у медіапросторі тривають обговорення можливого "мирного сценарію" за участю США, за яким Україна могла б погодитися на поступки Росії — зокрема, на обмін Донбасу на припинення війни. Проте начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування сил ТрО ЗСУ, майор Тарас Березовець окреслив українську позицію.