Известный певец впервые стал отцом: появились фото

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) впервые стал отцом. Его супруга, украинский хореограф Юлия Сахневич, родила дочь. Об этом сообщает 15 января портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram артиста, где Позитив опубликовал первые фото с ребенком.

Позитив стал папой - дочку родила хореограф Юлия Сахневич. Фото: Юлия Сахневич / Instagram

"Мария Алексеевна, добро пожаловать в этот сумасшедший мир", – подписал 25-летний отец фото, на котором он запечатлен с женой и новорожденной дочерью. Сахневич в своих соцсетях тоже опубликовала эти фото.





Сахневич – вторая жена Позитива. Ранее он был женат на украинском дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили в браке восемь лет и сообщили о расставании весной 2021 года. Бывшие супруги уточнили, что на тот момент уже около года не были парой.

Интересно, что в 2020 году Позитив участвовал в шоу "Танцы со звездами" в паре с Сахневич. Певец позднее не подтверждал и не опровергал, что причиной расставания с Андрийчук могла быть Сахневич. Свадьбу с танцовщицей артист больше года скрывал и рассказал о ней только осенью 2024-го.

Позитив стал известен благодаря сотрудничеству с украинским певцом, композитором и продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Прежде всего, певца знают по проектам "Время и Стекло", в котором он выступал в дуэте с Надеждой Дорофеевой, и группы MOZGI.

Как сообщали "Комментарии", украинский исполнитель Melovin призвал поклонников не реагировать на высказывания народного депутата Марьяны Безуглой в адрес ЛГБТ-сообщества, поскольку считает их хайпом. Безуглая среди прочего беспокоилась, что гомосексуальные люди "не смогут или не захотят" иметь детей и выпадут из процесса естественного отбора.