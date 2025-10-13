Известный телеведущий шокировал правдой о своем увольнении с российского телеканала: детали

Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов недавно поделился воспоминаниями о своем скандальном увольнении с одного из российских телеканалов, которое произошло из-за его принципиальной позиции в освещении украинских событий. Его переезд в Украину состоялся в 2014 году, однако раньше у него был долгий опыт работы в России. Несмотря на то, что ведущий обычно не акцентирует внимание на своем российском периоде, на YouTube-канале "И Грянул Грэм" он рассказал о возникшем в 2008 году конфликте — времени одной из так называемых "газовых войн" между Украиной и Россией.

Фото: из открытых источников

Тогда российская сторона активно прибегала к пропаганде, обвиняя украинское правительство во всех неурядицах. Алексей Суханов не захотел поддерживать этот манипулятивный нарратив и открыто обнародовал правду. Он зачитал официальное сообщение агентства "Интерфакс", в котором отмечалось, что именно Москва изолирует Киев и не предлагает никаких решений по газовому конфликту. Более того, он обратил внимание на то, что именно украинская сторона направляла "Газпрому" предложения для урегулирования ситуации и избегания эскалации. Такая откровенность оказалась ненужной российскому телеканалу, и ведущего уволили со скандалом.

"Мой громкий уход в 2008 году произошел именно из-за моей позиции по украинскому вопросу. Я озвучил правдивую информацию, которая противоречила официальной пропаганде Москвы, и поэтому меня лишили работы", — вспомнил Суханов.

В 2012 году он начал параллельно работать на одном из украинских телеканалов, не прекращая работу в России. Но после поддержки Евромайдана в 2014 году окончательно покинул российский медиарынок, уволился и поселился в Украине. Это решение стало для него важным шагом в поддержке правды и независимости журналистики. Его пример свидетельствует о сложностях и рисках, с которыми сталкиваются журналисты, отказывающиеся быть инструментом пропаганды.

