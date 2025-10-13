Відомий телеведучий шокував правдою про своє звільнення з російського телеканалу: деталі

Відомий телеведучий і журналіст Олексій Суханов нещодавно поділився спогадами про своє скандальне звільнення з одного з російських телеканалів, яке сталося через його принципову позицію у висвітленні українських подій. Його переїзд до України відбувся у 2014 році, однак раніше він мав тривалий досвід роботи в Росії. Попри те, що ведучий зазвичай не акцентує увагу на своєму російському періоді, на YouTube-каналі "И Грянул Грэм" він розповів про конфлікт, що виник у 2008 році — час однієї з так званих "газових воєн" між Україною та Росією.

Фото: з відкритих джерел

Тоді російська сторона активно вдавалася до пропаганди, звинувачуючи український уряд у всіх негараздах. Олексій Суханов не захотів підтримувати цей маніпулятивний наратив і відкрито оприлюднив правду. Він зачитав офіційне повідомлення агентства "Інтерфакс", в якому зазначалося, що саме Москва ізолює Київ і не пропонує жодних рішень щодо газового конфлікту. Ба більше, він звернув увагу на те, що саме українська сторона надсилала "Газпрому" пропозиції для врегулювання ситуації і уникнення ескалації. Така відвертість виявилася непотрібною російському телеканалу, і ведучого звільнили зі скандалом.

"Мій гучний відхід у 2008 році стався саме через мою позицію з українського питання. Я озвучив правдиву інформацію, яка суперечила офіційній пропаганді Москви, і через це мене позбавили роботи", — згадав Суханов.

У 2012 році він почав паралельно працювати на одному з українських телеканалів, не припиняючи роботу в Росії. Але після підтримки Євромайдану у 2014 році остаточно залишив російський медіаринок, звільнився і оселився в Україні. Це рішення стало для нього важливим кроком у підтримці правди і незалежності журналістики. Його приклад свідчить про складнощі та ризики, з якими стикаються журналісти, які відмовляються бути інструментом пропаганди.

