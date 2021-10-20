Jay-Z и Бейонсе продают особняк, который загорелся в июле

Рэпер Jay-Z и его жена Бейонсе продают роскошный особняк, в котором несколько месяцев назад произошел пожар. Об этом сообщает американское издание TMZ. Пара рассчитывает продать имение 1925 в садовом районе NOLA в Новом Орлеане минимум за 4450000 долларов. Трехэтажный особняк площадью 1235 м² имеет 7 спален и 8 ванных комнат. Архитектура выполнена в стиле испанского барокко. Первоначально здание было пресвитерианской церковью. Сейчас в имении можно не только жить. Его также арендуют для проведения творческих мероприятий, камерных концертов и даже свадеб.

Jay-Z и Бейонсе - фото из открытых источников





Издание пишет, что акустика имения не имеет аналогов. Поэтому здесь часто можно увидеть известных музыкантов и певцов. Отмечается, что фасад здания отреставрируют по желанию нового владельца еще до подписания соглашения о покупке.





Напомним, звезда сериала Эйфория Зендея приняла участие в церемонии вручения наград BET Awards в архивном образе из коллекции Versace весна-лето 2003. Ранее в этом наряде на публике появлялась Бейонсе. Так, 24-летняя Зендея оригинально отдала дань уважения культовому образу певицы Бейонсе на вручении наград BET Awards в 2003 году. Тогда состоялась премьера платинового трека артистки "Crazy In Love".

Наряд Бейонсе включал мини с плиссировкой, а у Зендеи — струящаяся юбка макси длины с высоким разрезом. На социальной странице в Instagram актриса опубликовала серию снимков и видео в ярком шифоновом платье. Образ дополнили босоножки в тон и украшения BVLGARI.

в преддверии выхода новой коллекции Бейонсе для Adidas певица отправила своим звёздным друзьям огромный оранжевый шкаф с вещами из коллекции Ivy Park x Adidas. Оригинальный и дорогостоящий подарок от бывшей участницы американской феминистской R&B-группы Destiny's Child получили ее подруги: 43-летняя актриса Риз Уизерспун, телезвезда и модель Хейли Бибер, рэперша Cardi B, танцовщица и актриса Зендая, модель и активистка Яра Шахиди и певица Жанель Моне.

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