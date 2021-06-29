Звезда сериала Эйфория Зендея повторила культовый образ Бейонсе

Звезда сериала Эйфория Зендея приняла участие в церемонии вручения наград BET Awards в архивном образе из коллекции Versace весна-лето 2003. Ранее в этом наряде на публике появлялась Бейонсе. Так, 24-летняя Зендея оригинально отдала дань уважения культовому образу певицы Бейонсе на вручении наград BET Awards в 2003 году. Тогда состоялась премьера платинового трека артистки "Crazy In Love".

Эйфория Зендея (фото из открытых источников)





Наряд Бейонсе включал мини с плиссировкой, в Зендеи — струящаяся юбка максидовжины с высоким разрезом. На социальной странице в Instagram актриса опубликовала серию снимков и видео в ярком шифоновом платье. Образ дополнили босоножки в тон и украшения BVLGARI.









Напомним, в преддверии выхода новой коллекции Бейонсе для Adidas певица отправила своим звёздным друзьям огромный оранжевый шкаф с вещами из коллекции Ivy Park x Adidas. Оригинальный и дорогостоящий подарок от бывшей участницы американской феминистской R&B-группы Destiny's Child получили ее подруги: 43-летняя актриса Риз Уизерспун, телезвезда и модель Хейли Бибер, рэперша Cardi B, танцовщица и актриса Зендая, модель и активистка Яра Шахиди и певица Жанель Моне. Селебрити уже успели похвастаться полученным презентом, высказав свои впечатления от необычного подарка своим подписчикам в социальных сетях. "Только что пришла домой, а тут Бейонсе подарила мне шкаф", – не скрывая эмоций и восторга, рассказала американская рэп-исполнительница Cardi B.

А вот Риз Уизерспун распаковку щедрого подарка от супруги рэпера Джей-Зи записала на видео вместе со своей мамой. Кроме того, актриса примерила некоторые вещи из коллекции.

В свою очередь, 19-летняя Яра Шахиди также опубликовала видео на своей странице в Instagram, оставив подпись: "Это официально лучший день".

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