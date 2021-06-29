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Звезда сериала Эйфория Зендея повторила культовый образ Бейонсе

На социальной странице в Instagram актриса опубликовала серию снимков и видео в ярком шифоновом платье

сегодня, 02:56
Автор:

Ольга Чародий

Звезда сериала Эйфория Зендея приняла участие в церемонии вручения наград BET Awards в архивном образе из коллекции Versace весна-лето 2003. Ранее в этом наряде на публике появлялась Бейонсе. Так, 24-летняя Зендея оригинально отдала дань уважения культовому образу певицы Бейонсе на вручении наград BET Awards в 2003 году. Тогда состоялась премьера платинового трека артистки "Crazy In Love".

Звезда сериала Эйфория Зендея повторила культовый образ Бейонсе

Эйфория Зендея (фото из открытых источников)

Звезда сериала Эйфория Зендея повторила культовый образ Бейонсе - фото 2

Наряд Бейонсе включал мини с плиссировкой, в Зендеи — струящаяся юбка максидовжины с высоким разрезом. На социальной странице в Instagram актриса опубликовала серию снимков и видео в ярком шифоновом платье. Образ дополнили босоножки в тон и украшения BVLGARI. 

Звезда сериала Эйфория Зендея повторила культовый образ Бейонсе - фото 3


Напомним, в преддверии выхода новой коллекции  Бейонсе для Adidas певица отправила своим звёздным друзьям огромный оранжевый шкаф с вещами из коллекции Ivy Park x Adidas. Оригинальный и дорогостоящий подарок от бывшей участницы американской феминистской R&B-группы Destiny's Child получили ее подруги: 43-летняя актриса Риз Уизерспун, телезвезда и модель Хейли Бибер, рэперша Cardi B, танцовщица и актриса Зендая, модель и активистка Яра Шахиди и певица Жанель Моне. Селебрити уже успели похвастаться полученным презентом, высказав свои впечатления от необычного подарка своим подписчикам в социальных сетях. "Только что пришла домой, а тут Бейонсе подарила мне шкаф", – не скрывая эмоций и восторга, рассказала американская рэп-исполнительница Cardi B.

А вот Риз Уизерспун распаковку щедрого подарка от супруги рэпера Джей-Зи записала на видео вместе со своей мамой. Кроме того, актриса примерила некоторые вещи из коллекции. В свою очередь, 19-летняя Яра Шахиди также опубликовала видео на своей странице в Instagram, оставив подпись: "Это официально лучший день".



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Источник: https://www.instagram.com/p/CQpklARrwsg/
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