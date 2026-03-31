Главная Новости Звезды шоубизнес K-pop звезда Хенджин попробовал украинские конфеты во время рекламы Cartier (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

K-pop звезда Хенджин попробовал украинские конфеты во время рекламы Cartier (ВИДЕО)

Участник Stray Kids Хенджин во время рекламной кампании Cartier дегустировал украинские конфеты Roshen.

31 марта 2026, 10:30
Slava Kot

Хенджин из Stray Kids. Фото из открытых источников

Южнокорейский кей-поп артист Хван Хенджин из группы Stray Kids снялся в новой рекламной кампании ювелирного дома Cartier. Однако украинских поклонников больше привлекло внимание не к дорогим украшениям, а украинским сладостям, попавшим в кадр. Ими оказались конфеты Roshen.

Хван Хенджин стал лицом апрельского выпуска журнала ELLE Korea. В рамках фотосессии и рекламного видео он представил культовые украшения Cartier. В одном из роликов, снятом в формате ASMR, Хьонджин демонстрирует кольца, браслеты и часы бренда, в то же время пробуя конфету "Молочная капля" от Roshen.

K-pop звезда Хенджин попробовал украинские конфеты во время рекламы Cartier (ВИДЕО) - фото 2

Хенджин дегустирует украинские конфеты Roshen

В видео кей-поп певец обращается к зрителям, рассказывая об украшениях, в частности о модели часов Santos de Cartier.

"О, привет. Я Хенджин из Stray Kids. Вы хорошо меня слышите? Я продолжу, пока ем конфету… Вы слышите? Вот такой звук издает браслет Cartier. Он хорош, не правда ли? Следующие – часы. Это модель Santos de Cartier, которая мне нравится. Я ушел. Па-па, берегите себя", — говорит Хенджин.

Хенджин уже долгое время является глобальным послом Cartier. Он регулярно появляется в фотосессиях для ведущих изданий, в частности, Esquire Korea и ELLE Korea, где представляет знаковые коллекции бренда Trinity и Clash de Cartier.

Группа Stray Kids считается одним из лидеров современной K-pop сцены. Сам Хенджин является одним из самых популярных айдолов и известен как главный танцор, рэпер и визуал коллектива. Благодаря харизме и узнаваемому стилю его называют "принцем K-pop".

Источник: https://www.instagram.com/reel/DWgR5ESDsrv/?igsh=Z3o4bXQ4Y2c1Njds
