K-pop звезда Хенджин попробовал украинские конфеты во время рекламы Cartier (ВИДЕО)

Хенджин из Stray Kids. Фото из открытых источников

Южнокорейский кей-поп артист Хван Хенджин из группы Stray Kids снялся в новой рекламной кампании ювелирного дома Cartier. Однако украинских поклонников больше привлекло внимание не к дорогим украшениям, а украинским сладостям, попавшим в кадр. Ими оказались конфеты Roshen.

Хван Хенджин стал лицом апрельского выпуска журнала ELLE Korea. В рамках фотосессии и рекламного видео он представил культовые украшения Cartier. В одном из роликов, снятом в формате ASMR, Хьонджин демонстрирует кольца, браслеты и часы бренда, в то же время пробуя конфету "Молочная капля" от Roshen.

Хенджин дегустирует украинские конфеты Roshen

В видео кей-поп певец обращается к зрителям, рассказывая об украшениях, в частности о модели часов Santos de Cartier.

"О, привет. Я Хенджин из Stray Kids. Вы хорошо меня слышите? Я продолжу, пока ем конфету… Вы слышите? Вот такой звук издает браслет Cartier. Он хорош, не правда ли? Следующие – часы. Это модель Santos de Cartier, которая мне нравится. Я ушел. Па-па, берегите себя", — говорит Хенджин.

Хенджин уже долгое время является глобальным послом Cartier. Он регулярно появляется в фотосессиях для ведущих изданий, в частности, Esquire Korea и ELLE Korea, где представляет знаковые коллекции бренда Trinity и Clash de Cartier.

Группа Stray Kids считается одним из лидеров современной K-pop сцены. Сам Хенджин является одним из самых популярных айдолов и известен как главный танцор, рэпер и визуал коллектива. Благодаря харизме и узнаваемому стилю его называют "принцем K-pop".

