K-pop зірка Хьонджин спробував українські цукерки під час реклами Cartier (ВІДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Південнокорейський кей-поп артист Хван Хьонджин з гурту Stray Kids знявся у новій рекламній кампанії ювелірного дому Cartier. Однак українських шанувальників більше привернула увага не до дорогих прикрас, а українських солодощів, які потрапили в кадр. Ними виявилися цукерки Roshen.
Хьонджин із Stray Kids. Фото з відкритих джерел
Хван Хьонджин став обличчям квітневого випуску журналу ELLE Korea. У межах фотосесії та рекламного відео він представив культові прикраси Cartier. В одному з роликів, знятому у форматі ASMR, Хьонджин демонструє каблучки, браслети та годинники бренду, водночас куштуючи цукерку "Молочна крапля" від Roshen.
Хьонджин дегустуває українські цукерки Roshen
У відео кей-поп співак звертається до глядачів, розповідаючи про прикраси, зокрема про модель годинника Santos de Cartier.
Хьонджин уже тривалий час є глобальним амбасадором Cartier. Він регулярно з’являється у фотосесіях для провідних видань, зокрема Esquire Korea та ELLE Korea, де представляє знакові колекції бренду Trinity і Clash de Cartier.
Гурт Stray Kids вважається одним з лідерів сучасної K-pop сцени. Сам Хьонджин є одним з найпопулярніших айдолів та відомий як головний танцюрист, репер і візуал колективу. Завдяки харизмі та впізнаваному стилю його називають "принцом K-pop".
