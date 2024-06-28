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Как начинали свои карьеры знаменитые актеры Голливуда

Сейчас звезды летают на частных самолетах и покупают особняки за десятки миллионов долларов, однако так было не всегда

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире кинематографа, где каждый шаг под прицелом камер, жизни звезд кажутся сказкой о Золушке. Однако далеко не все иконы Голливуда начинали свой путь с красных дорожек и эксклюзивных контрактов. Многие из них пришли к славе, пройдя через ряд невероятных испытаний и профессий, которые были далеки от мира большого кино.

Как начинали свои карьеры знаменитые актеры Голливуда

Кем были голливудские звезды до обретения мировой славы

Дженнифер Энистон – до того как стать одной из любимиц американской публики и получить роль Рейчел в "Друзьях", Энистон работала в ресторане, где ее обязанностями были разноска посуды и подача воды. Также актриса подрабатывала в рекламных агентствах, испытывая на себе все тяготы начинающего актера.

Крис Пратт был обнаружен режиссером, пока работал официантом в ресторане Bubba Gump Shrimp Company на Гавайях. По его собственным словам, Пратт жил в фургоне и был полон энтузиазма, но полностью без средств к существованию. Эта случайная встреча стала поворотным моментом в его карьере.

Шарлиз Терон приехала в Лос-Анджелес без особых планов на актерскую карьеру. Первоначально она занималась балетом, но после травмы колена была вынуждена отказаться от танцев. Ее актерский талант был случайно замечен агентом, когда она активно спорила с банковским служащим – этот инцидент позволил ей получить первые пробы и роли.

Джордж Клуни начинал свою карьеру с множества мелких и не всегда успешных проектов. Перед тем как достичь статуса секс-символа и выдающегося актера, Клуни сыграл в ряде ситкомов и малоизвестных фильмов, а также работал срезальщиком табака на ферме своей семьи.

Виола Дэвис, чье детство прошло в крайней бедности, начинала как актер театра и лишь много лет спустя получила признание в кино. Она рассказывает, что ее первые шаги в профессии были полны борьбы за каждую маленькую роль, что в итоге привело ее к успеху и премии Оскар.

Эти истории подчеркивают, что многие голливудские звезды не были просто "открыты", а прошли долгий путь, полный личных и профессиональных испытаний, прежде чем достичь вершин славы. Их карьеры – это напоминание о том, что успех часто приходит не сразу, а является результатом труда, упорства и, порой, счастливого случая.



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