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Как отреагировали участники One Direction на смерть своего друга

После четырехлетней паузы: One Direction высказались о смерти Лиама Пэйна

18 октября 2024, 15:36
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Черновалова Кристина

16 октября стало известно о смерти Лиама Пейна, одного из бывших участников популярной британской группы One Direction. Эта трагическая новость тронула поклонников по всему миру, а его коллеги по группе опубликовали совместное заявление в Instagram, впервые за несколько лет собравшись вместе.

Как отреагировали участники One Direction на смерть своего друга

One Direction

Гарри Стайлс, Зейн Малик, Найл Хоран и Луи Томлинсон выразили глубокую грусть и сочувствие, подчеркнув, насколько важна для них была дружба с Лиамом.

Они написали: "Мы разбиты от этой ужасной новости. Пока мы не можем найти слов, чтобы описать нашу боль, но время для высказываний еще придет. Сейчас мы хотим только побыть в скорби и осознать потерю нашего друга, которого мы искренне любили. Воспоминания о Лиаме останутся с нами навсегда, а наши мысли сейчас с его родными, близкими и поклонниками, которые так же, как и мы, любили его."

Особенно чувственно выразился Луи Томлинсон, посвятивший Лиаму отдельный пост в социальных сетях, где поделился своей болью и воспоминаниями.

"Мне очень тяжело это писать, но вчера я потерял брата. Лиам всегда был тем, на кого я равнялся — всегда весел, добр и позитивен. Я впервые встретил его, когда ему было 16, а мне 18. Я чувствую себя счастливым, что ты был частью моей жизни, но невероятно трудно прощаться.

Читайте также на пароте "Комментарии" - Лиам Пейн, бывший участник популярной группы One Direction, трагически погиб в возрасте 31 года после падения с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полиция подозревает, что инцидент мог произойти из-за того, что певец был под влиянием наркотиков или алкоголя.



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