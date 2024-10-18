Как отреагировали участники One Direction на смерть своего друга

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Черновалова Кристина
16 октября стало известно о смерти Лиама Пейна, одного из бывших участников популярной британской группы One Direction. Эта трагическая новость тронула поклонников по всему миру, а его коллеги по группе опубликовали совместное заявление в Instagram, впервые за несколько лет собравшись вместе.
One Direction
Гарри Стайлс, Зейн Малик, Найл Хоран и Луи Томлинсон выразили глубокую грусть и сочувствие, подчеркнув, насколько важна для них была дружба с Лиамом.
Особенно чувственно выразился Луи Томлинсон, посвятивший Лиаму отдельный пост в социальных сетях, где поделился своей болью и воспоминаниями.
Читайте также на пароте "Комментарии" - Лиам Пейн, бывший участник популярной группы One Direction, трагически погиб в возрасте 31 года после падения с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полиция подозревает, что инцидент мог произойти из-за того, что певец был под влиянием наркотиков или алкоголя.
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