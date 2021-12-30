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Как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера» (ФОТО)

Как сейчас выглядят и чем сейчас занимаются главные герои фэнтезийного фильма «Гарри Поттер»

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Стриминговая платформа HBO Max уже 1 января выпустит специальный выпуск "Возвращение в Хогвартс", который посвящен 20-летию выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". Как повзрослели главные герои и чем они сейчас занимаются?

Как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера» (ФОТО)

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Дэниел Рэдклифф

Роль юного волшебника Гарри Поттера принесла Дэниелу Рэдклиффу всемирную популярность и славу. Но после завершения саги актер снялся во многих других фильмах, например, "Женщина в черном", "Человек – швейцарский нож", "Пушки Акимбо". А его будущая кинолента "Потерянный город", в котором также сыграет Брэд Питт, должна выйти в прокат в следующем году.

Как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера» (ФОТО) - фото 2

Руперт Гринт

После окончания культовой саги о Гарри Поттере Руперт Гринт продолжает карьеру актера. Он снялся в комедийном триллере "Дикая цель", а также в телешоу CBS под названием "Супер Клайд". А еще Руперт – пока единственный из главного состава молодых актеров "Поттерианы", кто успел стать отцом. В 2020 году у звезды родилась дочь Венсдей.

Как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера» (ФОТО) - фото 3

Эмма Уотсон

Британская красотка также сделала потрясающую карьеру в кино. Она сыграла главную роль в римейке фильма "Красавица и чудовище" и снялась в ленте "Маленькие женщины" по книге Луизы Мэй Олкотт. Эмма вошла в список TIME "100 самых влиятельных людей мира" в 2015 году за свою активную позицию в борьбе за права женщин.

Как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера» (ФОТО) - фото 4

Том Фелтон

Актер снимался в телесериале "Флэш", фильме "Восстание планеты обезьян", драме "Офелия". Фелтон также посвятил себя другой художественной страсти – музыке. Его первый EP "YoOHoO" пока доступен на Spotify.

Как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера» (ФОТО) - фото 5

Бонни Райт

Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли, окончила Университет искусств — Лондонский колледж коммуникаций, в котором начала учиться во время съемок "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" по специальности "Менеджмент кино- и телевизионного производства". Также она является владелицей продюсерской компании Bon Bon Lumiere. Кроме того, Бонни Райт снялась в фильмах "Философы. Урок выживания", "Море", "Шоссе для игроков".

Как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера» (ФОТО) - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "Гарри Поттеру" посвятили коллекцию посуды.


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Источник: https://23-59.ua/yak-zaraz-vyglyadayut-aktory-garri-pottera/
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