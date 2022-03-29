Как украинские знаменитости помогают беженцам и ВСУ во время войны

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Светлана Шкурупий
Украина переживает второй месяц открытого российского вторжения. Все
это время издание "Комментарии" активно отслеживает все новости, собирает
экспертные мнения, рассказывает о том, как приобщились к противостоянию
украинские телеведущие, а также деятели культуры, в том числе за рубежом.
Предлагаем вниманию читателей очередную подборку звездных комментариев.
Помощь Украине во время войны / Фото: Shutterstock
Победитель первого сезона
талант-шоу Х-Фактор, оперный певец, тенор Алексей Кузнецов, который с 2012 года
проживает и работает за границей (с 2016-го – в Нью-Йорке) рассказал, как
поддерживает сейчас Украину.
"Я родом из города Макеевка, которая является частью Донецкой области. Сейчас в Украине трудные времена, поскольку во всей нашей стране идет полномасштабная война с Россией. Наши мужественные военные защищают страну от русских оккупантов, которые убивают женщин, детей и разрушают все, что мы любим. Мы, артисты, живущие за границей, как и все украинцы, поддерживаем нашу армию и верим в нашу победу!", — отметил Алексей Кузнецов
Артист вместе с друзьями создал Благотворительный
Фонд HelpUkraine, с помощью которого помогает нашим военнослужащим и обычным гражданам.
"Мы помогаем в решении и обеспечении гуманитарной помощи украинцам и воинам Украины. Делаем все возможное. Занимаемся фондом 24/7 – и верим, что вместе мы победим! А после нашей победы (мы в ней не сомневаемся), продолжим помогать нашей Украине восстанавливаться и славить Украину во всем мире", — подчеркнул певец.
Ведущая новостей "Сегодня"
на канале "Украина" Юлия Галушка рассказала, что в такой трудный
период для Украины не смогли сидеть сложа руки. Сейчас она делает то, что умеет
— освещает преступления российских военных против людей и человечности в
Украине. А также ведущая присоединилась к инициативе "Поиск пропавших".
"Этот телеграмм-канал сделали девушки – преимущественно телевизионщицы, которых объединила моя коллега Екатерина Осадчая. Мы публикуем объявления о розыске и невероятно радуемся, когда благодаря огласке находятся люди. По количеству сообщений из того или иного города мы точно знаем, где горячее, где уже несколько недель нет связи. Эти крики о помощи в кратких объявлениях о поиске даже больно читать", — отметила Юлия Галушка.
Телеведущая рассказала, что обрабатывать
сейчас заявки им помогает специально созданный телеграмм-бот, а до этого все
обращения приходили в частные сообщения.
"В первые же 10 минут, когда я присоединилась к девушкам, мне
пришло 200 сообщений. Просто представьте, сколько людей сейчас не могут
поговорить с близкими, просто узнать, как они", — отметила Юлия.
По ее словам, сейчас в
телеграмм-канале "Поиск пропавших" почти 98 тысяч пользователей.
Медийный фотограф, эксперт телепроектов Вадим Яцун отметил, что все сейчас переживают очень сложное время. Чтобы не впадать в стресс, он взялся за проекты, которые лежали и ждали своей обработки.
"Я перевел некоторую сумму в фонд помощи армии. А еще, потому что
у меня очень много подписчиков из России, на первых порах пытался вести
разъяснительную работу. Но, по-моему, это отчасти бессмысленно, потому что все
"в себе" все понимают, а те, кто "промыт", им указ – это только зомбоящик!", — подчеркнул фотограф.
Вадим Яцун отметил, что сейчас
находится во Франкфурте и пытается жить сегодняшним днем, не строя дальновидные
планы.
"Не хочу строить слишком дальновидные планы в мире, в котором еще
жив агрессор, имя которого даже не поднимается палец, чтобы написать. Мы победим
– и это факт, потому что правда за нами!", — заявил фотограф.
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