Как украинские знаменитости помогают беженцам и ВСУ во время войны



















Украина переживает второй месяц открытого российского вторжения. Все это время издание "Комментарии" активно отслеживает все новости, собирает экспертные мнения, рассказывает о том, как приобщились к противостоянию украинские телеведущие, а также деятели культуры, в том числе за рубежом. Предлагаем вниманию читателей очередную подборку звездных комментариев.

Помощь Украине во время войны / Фото: Shutterstock

Победитель первого сезона талант-шоу Х-Фактор, оперный певец, тенор Алексей Кузнецов, который с 2012 года проживает и работает за границей (с 2016-го – в Нью-Йорке) рассказал, как поддерживает сейчас Украину.

"Я родом из города Макеевка, которая является частью Донецкой области. Сейчас в Украине трудные времена, поскольку во всей нашей стране идет полномасштабная война с Россией. Наши мужественные военные защищают страну от русских оккупантов, которые убивают женщин, детей и разрушают все, что мы любим. Мы, артисты, живущие за границей, как и все украинцы, поддерживаем нашу армию и верим в нашу победу!", — отметил Алексей Кузнецов

Артист вместе с друзьями создал Благотворительный Фонд HelpUkraine, с помощью которого помогает нашим военнослужащим и обычным гражданам.

"Мы помогаем в решении и обеспечении гуманитарной помощи украинцам и воинам Украины. Делаем все возможное. Занимаемся фондом 24/7 – и верим, что вместе мы победим! А после нашей победы (мы в ней не сомневаемся), продолжим помогать нашей Украине восстанавливаться и славить Украину во всем мире", — подчеркнул певец.





Ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" Юлия Галушка рассказала, что в такой трудный период для Украины не смогли сидеть сложа руки. Сейчас она делает то, что умеет — освещает преступления российских военных против людей и человечности в Украине. А также ведущая присоединилась к инициативе "Поиск пропавших".



"Этот телеграмм-канал сделали девушки – преимущественно телевизионщицы, которых объединила моя коллега Екатерина Осадчая. Мы публикуем объявления о розыске и невероятно радуемся, когда благодаря огласке находятся люди. По количеству сообщений из того или иного города мы точно знаем, где горячее, где уже несколько недель нет связи. Эти крики о помощи в кратких объявлениях о поиске даже больно читать", — отметила Юлия Галушка.





Телеведущая рассказала, что обрабатывать сейчас заявки им помогает специально созданный телеграмм-бот, а до этого все обращения приходили в частные сообщения.

"В первые же 10 минут, когда я присоединилась к девушкам, мне пришло 200 сообщений. Просто представьте, сколько людей сейчас не могут поговорить с близкими, просто узнать, как они", — отметила Юлия.

По ее словам, сейчас в телеграмм-канале "Поиск пропавших" почти 98 тысяч пользователей.





Медийный фотограф, эксперт телепроектов Вадим Яцун отметил, что все сейчас переживают очень сложное время. Чтобы не впадать в стресс, он взялся за проекты, которые лежали и ждали своей обработки.





"Я перевел некоторую сумму в фонд помощи армии. А еще, потому что у меня очень много подписчиков из России, на первых порах пытался вести разъяснительную работу. Но, по-моему, это отчасти бессмысленно, потому что все "в себе" все понимают, а те, кто "промыт", им указ – это только зомбоящик!", — подчеркнул фотограф.

Вадим Яцун отметил, что сейчас находится во Франкфурте и пытается жить сегодняшним днем, не строя дальновидные планы.

"Не хочу строить слишком дальновидные планы в мире, в котором еще жив агрессор, имя которого даже не поднимается палец, чтобы написать. Мы победим – и это факт, потому что правда за нами!", — заявил фотограф.

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