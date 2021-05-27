Как выглядит девушка солиста группы Maneskin

Давид Дамиано, солист группы Maneskin, всего за один вечер стал суперзвездой. Сейчас по артисту с ума сходят девушки во всем мире, не догадываясь, что красавец с Maneskin уже занят.

Maneskin (фото из открытых источников)

Поклонниц начал интересовать вопрос, занято ли сердце музыканта, пишет thetab. К тому же образ и манера поведения Дамиано на Евровидении породили множество слухов о его сексуальной ориентации. Он выступает на каблуках и с серьгами в обоих ушах, красит ногти и глаза, позволяет себе откровенное поведение по отношению к мужчинам.

Давид Дамиано долго хранил молчание, но недавно все-таки решил прояснить ситуацию и рассказал, что уже четыре года встречается с моделью Джорджия Солери. Джорджия Солери известная итальянская 25-летняя модель. Однако, о Джорджию известно не так уж и много. Известно лишь только то, что девушка часто снимается для глянца.

"Евровидение" остается одним из главных культурно-массовых событий этого мая. Украинцы вместе с остальными пристально следили за происходящим на сцене в Нидерландах. "Комментарии" предлагают краткий экскурс в историю Украины на "Евровидении". Отечественные исполнители защищают честь страны на музыкальных подмостках, начиная с 2003 года. За это время мы лишь дважды отказались от участия в конкурсе — в 2015 и 2019 годах — по разным причинам (но неизменно связанным с РФ — ред.), но еще ни разу не "пролетели" мимо финала. Победа покорилась украинцам дважды, как и второе место. Евровиденская "бронза" Украине досталась лишь однажды.

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В этом же мае Украина невероятно гордится результатом потрясающих Go_A, занявших 5 место в финальном зачете. Помимо того, что конкурсная песня "Шум" стала второй по мнению зрительского голосования, она — первая полностью украиноязычная на "Евровидении". В итоговой таблице Go_A получили 364 балла.

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