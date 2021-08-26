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Какие голливудские звезды попали в Книгу рекордов Гиннесса

Опубликован список голливудских знаменитостей, имена которых оказались в Книге рекордов Гиннесса

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Звезды Голливуда известны не только своими профессиональными достижениями, но и весьма интересными рекордами, благодаря которым оказались в Книге рекордов Гиннеса. Чьи имена вписаны не только в историю кинематографа? 

Какие голливудские звезды попали в Книгу рекордов Гиннесса

Звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса (фото из открытых источников)

Джеки Чан

Герой популярных боевиков дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса за "наибольшее число трюков в карьере", поскольку большинство из них он выполнял самостоятельно, без помощи дублеров, подвергая свою жизнь опасности. А также за "самое большое число упоминаний в титрах одного фильма". В киноленте "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак" Джеки Чан был задействован на 15 должностях (как актер, оператор, сценарист и т. д.).

Дженнифер Лоуренс

Звезда "Голодных игр" за участие в нескольких частях фильмах сорвала большой куш и оказалась в Книге рекордов Гиннеса как "самая кассовая исполнительница ролей в фильмах жанра "боевик"". Лоуренс принесла продюсерам киноленты 1,52 миллиарда долларов.

Вин Дизель

Знаменитый актер установил рекорд, который помог ему попасть в Книгу рекордов Гиннеса благодаря соцсети Facebook и трогательному посту, посвященному погибшему другу Полу Уокеру. Его публикация собрала более 8 миллионов лайков.  

Сандра Буллок

В 2012 году Сандра стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире. За год (с 2009 по 2010) она заработала 56 миллионов долларов и оказалась в Книге рекордов Гиннеса. Пока это самая серьезная цифра, пока никем не покоренная среди актрис.

Дженнифер Энистон

Звезда "Друзей" оказалась в Книге рекордов благодаря социальной сети Instagram, поскольку на ее страничку за 316 минут подписалось миллион человек. Более того, в приложении произошел сбой из-за огромного наплыва желающих посетить страничку Энистон. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса за "самый большой" рот. 


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Источник: https://lucky-women.ru/7-zvezd-gollivuda-imena-kotoryx-okazalis-v-knige-rekordov-ginnessa/
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