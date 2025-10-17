Каменских жестко поставили на место из-за заявления о "какой разнице": детали скандала

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, недавно поделившаяся личной историей борьбы с раком, отреагировала на языковой скандал вокруг певицы Насти Каменских, вспыхнувшей после ее заявления об украинском языке и фразе "какая разница".

Фото: из открытых источников

Соколова резко прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что певица должна собраться с мыслями и четко объяснить свою позицию, поскольку ее слова вызвали мощный общественный резонанс. Ведущая назвала такую позицию Каменских и ее мужа Потапа циничной, особенно в контексте войны, где украинцы защищают не только свою землю, но и национальную идентичность, включая язык.

"Потап и Настя давно дистанцировались. Они выбрали, где им комфортно, и держатся в стороне. Даже когда вспыхивают скандалы — молчат. Но когда на твоей земле людей убивают просто за то, что они говорят на украинском, а ты из теплого Майами заявляешь, что язык не имеет значения, потому что есть "язык любви" — то есть язык любви" интервью "РБК-Украина".

Журналистка не исключает, что такая позиция артистки сознательна, и не сдержала эмоций.

"Или ты действительно не понимаешь, или тебе просто безразлично. В любом случае — теперь мы знаем, кто ты", — отметила она.

Напомним, что скандал вокруг Каменских возник во время ее гастролей в США. На концертах она исполняла песни на русском языке и озвучила мнение, что языковой вопрос не имеет значения, ведь существует только язык любви. Эти высказывания вызвали негодование в украинском обществе.

