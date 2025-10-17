logo_ukra

Каменських жорстко поставили на місце через заяву про "какая разніца": деталі скандалу
Каменських жорстко поставили на місце через заяву про "какая разніца": деталі скандалу

Журналістка не приховувала обурення з приводу висловлювань співачки щодо української мови.

17 жовтня 2025, 11:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова, яка нещодавно поділилася особистою історією боротьби з раком, відреагувала на мовний скандал навколо співачки Насті Каменських, що спалахнув після її заяви про українську мову та фразу "какая разніца".

Каменських жорстко поставили на місце через заяву про "какая разніца": деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

Соколова різко прокоментувала ситуацію, підкресливши, що співачка мала б зібратися з думками й чітко пояснити свою позицію, оскільки її слова викликали потужний суспільний резонанс. Ведуча назвала таку позицію Каменських та її чоловіка Потапа цинічною, особливо у контексті війни, де українці захищають не лише свою землю, а й національну ідентичність — включно з мовою.

"Потап і Настя давно дистанціювалися. Вони обрали, де їм комфортно, і тримаються осторонь. Навіть коли спалахують скандали — мовчать. Але коли на твоїй землі людей вбивають просто за те, що вони говорять українською, а ти з теплого Майамі заявляєш, що мова не має значення, бо є “мова любові” — то на кого ти взагалі розраховуєш?", — заявила Соколова в інтерв’ю "РБК-Україна". 

Журналістка не виключає, що така позиція артистки є свідомою, і не стримала емоцій.

"Або ти справді не розумієш, або тобі просто байдуже. У будь-якому випадку — тепер ми знаємо, хто ти", — зазначила вона. 

Нагадаємо, що скандал навколо Каменських виник під час її гастролей у США. На концертах вона виконувала пісні російською мовою та озвучила думку, що мовне питання не має значення, адже "існує лише мова любові". Ці висловлювання викликали обурення в українському суспільстві.  

