Українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова, яка нещодавно поділилася особистою історією боротьби з раком, відреагувала на мовний скандал навколо співачки Насті Каменських, що спалахнув після її заяви про українську мову та фразу "какая разніца".

Фото: з відкритих джерел

Соколова різко прокоментувала ситуацію, підкресливши, що співачка мала б зібратися з думками й чітко пояснити свою позицію, оскільки її слова викликали потужний суспільний резонанс. Ведуча назвала таку позицію Каменських та її чоловіка Потапа цинічною, особливо у контексті війни, де українці захищають не лише свою землю, а й національну ідентичність — включно з мовою.

"Потап і Настя давно дистанціювалися. Вони обрали, де їм комфортно, і тримаються осторонь. Навіть коли спалахують скандали — мовчать. Але коли на твоїй землі людей вбивають просто за те, що вони говорять українською, а ти з теплого Майамі заявляєш, що мова не має значення, бо є “мова любові” — то на кого ти взагалі розраховуєш?", — заявила Соколова в інтерв’ю "РБК-Україна".

Журналістка не виключає, що така позиція артистки є свідомою, і не стримала емоцій.

"Або ти справді не розумієш, або тобі просто байдуже. У будь-якому випадку — тепер ми знаємо, хто ти", — зазначила вона.

Нагадаємо, що скандал навколо Каменських виник під час її гастролей у США. На концертах вона виконувала пісні російською мовою та озвучила думку, що мовне питання не має значення, адже "існує лише мова любові". Ці висловлювання викликали обурення в українському суспільстві.

Як вже писали "Коментарі", голова ключового комітету в Конгресі США Джон Муленаар жорстко розкритикував Китай, заявивши, що той системно фінансує російську військову машину та навмисно прагне ослабити Сполучені Штати, допомагаючи своїм супротивникам на міжнародній арені, інформує Kyiv Post.