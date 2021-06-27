Камерон Диас впервые показала лицо своей дочери

48-летняя голливудская актриса, звезда многих голливудских блокбастеров Камерон Диас показала лицо своей единственной дочери. Смотрите, как выглядит малыш.

Камерон Диас (фото из открытых источников)

Папарацци успел сделать снимок малышки американской звезды, когда те садились в автомобиль. На кадрах видно половину лица девочки, но можно отметить, что она обладательница милых пухлых щечек, пишет explica.

Известно, что девочку зовут Раддикс. Актриса не рассказывала о беременности и не делилась никаким подробностями о том, как ребенок появился на свет. Кэмерон взяла паузу в своей актерской карьере и полностью посвятила себя семье. Но сейчас она стала чаще появляться в таблоидах, так что поклонники прочат ей скорое возвращение к съемкам.





В интервью она также сообщила, что вместе с подругой Кэтрин Пауэр теперь выпускает вино из органического винограда.









Как мы сообщали ранее, ваш ребенок на этой неделе достиг 38 см в длину и весит 1 400 грамм. Зрение малыша продолжает развиваться, но даже после рождения он будет закрывать глаза на большую часть дня. Когда ребенок откроет их, он почувствует изменения в свете, но первое время будет иметь зрение 20/400, что означает, что ребенок может разглядеть только объекты на расстоянии нескольких сантиметров от его лица. Нормальное зрение взрослых — 20/20.

Как меняется ваша жизнь. На этой неделе вы чувствуете себя немного уставшей, особенно если у вас возникают проблемы со сном. Вы также можете чувствовать себя неуклюже, что совершенно понятно. Вы не только стали тяжелее, но концентрация веса ввиду растущего живота вызывает сдвиг в вашем центре тяжести.



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