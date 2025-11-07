Американский рэпер Канье Уэст, известный под псевдонимом Ye, впервые публично извинился за свои антисемитские заявления. Музыкант встретился в Нью-Йорке с раввином Йешаяху Йосефом Пинто и объяснил свои прошлые выходки борьбой с биполярным расстройством, пишет BILD.

Канье Уэст публично извинился в раввине за антисемитские высказывания

"Я благодарен за то, что могу сидеть здесь с вами и взять на себя ответственность. Мои проблемы с биполярным расстройством толкали меня в крайности, из-за которых я забывал о защите других и себя", — говорит Уэст на видео, опубликованном раввином.

Он добавил, что хочет начать путь исправления и "вернуться к миру и любви".

Раввин Пинто, известный проповедник и духовный наставник, ответил музыканту: "Человек определяют не его ошибки, а то, как он их исправляет. Истинная сила – способность учиться и строить мосты любви и мира". В конце встречи он обнял рэпера и пожелал ему "только хорошего в будущем".

Канье Уэст ранее сделал серию антисемитских заявлений, в которых среди прочего хвалил Гитлера и распространял теории заговора. Его контракты с Adidas, Balenciaga и другими брендами были расторгнуты, а состояние сократилось на миллиарды долларов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что скандальный рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Nigga Heil Hitler, где несколько десятков афроамериканцев выкрикивают эти слова. Клип вышел в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее Канье Уэст уже попадал в скандалы , прославляя Гитлера и выражая любовь к нему. В феврале за час он опубликовал более 46 постов в соцсети Х. Певец пишет, что он любит Гитлера, что он нацист.