Американський репер Каньє Вест, відомий під псевдонімом Ye, уперше публічно вибачився за свої антисемітські заяви. Музикант зустрівся у Нью-Йорку з рабином Йешаяху Йосефом Пінто та пояснив свої минулі вибрики боротьбою з біполярним розладом, пише BILD.

Каньє Вест публічно вибачився у рабина за антисемітські висловлювання

"Я вдячний, що можу сидіти тут із вами та взяти на себе відповідальність. Мої проблеми з біполярним розладом штовхали мене до крайнощів, через які я забував про захист інших і себе", — каже Вест на відео, опублікованому рабином.

Він додав, що хоче розпочати шлях до виправлення та "повернутися до миру та любові".

Рабин Пінто, відомий проповідник і духовний наставник, відповів музикантові: "Людину визначають не її помилки, а те, як вона їх виправляє. Справжня сила — здатність вчитися і будувати мости любові та світу". Наприкінці зустрічі він обійняв репера та побажав йому "тільки доброго в майбутньому".

Каньє Вест раніше зробив серію антисемітських заяв, у яких серед іншого хвалив Гітлера і поширював теорії змови. Його контракти з Adidas, Balenciaga та іншими брендами були розірвані, а статки скоротилися на мільярди доларів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що скандальний репер Каньє Вест випустив кліп на пісню Nigga Heil Hitler, де кілька десятків афроамериканців викрикують ці слова. Кліп вийшов напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Раніше Каньє Вест вже потрапляв у скандали, прославляючи Гітлера та висловлюючи любов до нього. У лютому за одну годину він опублікував понад 46 постів у соцмережі Х. Співак пише, що він любить Гітлера, що він нацист.