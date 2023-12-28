Канье Вест извинился перед евреями на иврите

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Slava Kot
Популярный американский рэпер Ye, ранее известный под именем Канье Вест, извинился перед еврейской общиной на иврите за свои антисемитские высказывания. Певец заявил, что жалеет и ищет прощения за любую боль, которую могли нанести его слова.
Канье Вест извинился перед евреями. Фото из открытых источников
Свои извинения Канье Вест опубликовал сразу в нескольких сетях, в частности, текст на иврите появился в X и Instagram.
Как отмечает информационное агентство Reuters, извинения Канье Веста появились после информации, что релиз его нового альбома Vultures в очередной раз перенесен. На этот раз на январь 2024 года.Напомним, что в прошлом году несколько антисемитских публикаций Канье Веста вызвали негодование у общественности. После скандальных слов рэпер потерял контракты Adidas и GAP, а также был вынужден ограничить доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.
Американская правозащитная организация ADL, занимающаяся документированием антисемитизма, зафиксировала в 2022 году по меньшей мере 59 антисемитских упоминаний Канье Вест. Однако после извинений рэпера Ye, организация отреагировала на попытки искупления.
Канье Вест – это популярный американский рэпер, продюсер и модельер, который в 2021 году официально сменил свое имя на Ye.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что порноактриса Миа Халифа потеряла контракт из-за своих высказываний о войне и поддержке ХАМАС.
Также "Комментарии" писали об американском ведущем, который обозвал Зеленского намекнув на его еврейские корни.
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