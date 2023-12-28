Канье Вест извинился перед евреями на иврите

Популярный американский рэпер Ye, ранее известный под именем Канье Вест, извинился перед еврейской общиной на иврите за свои антисемитские высказывания. Певец заявил, что жалеет и ищет прощения за любую боль, которую могли нанести его слова.



Канье Вест извинился перед евреями. Фото из открытых источников

Свои извинения Канье Вест опубликовал сразу в нескольких сетях, в частности, текст на иврите появился в X и Instagram.

"Я искренне прошу прощения у еврейской общины... У меня не было намерения причинить боль или проявить какое-либо неуважение, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить", — написал рэпер Ye и добавил, что для для него важно прощение.

Как отмечает информационное агентство Reuters, извинения Канье Веста появились после информации, что релиз его нового альбома Vultures в очередной раз перенесен. На этот раз на январь 2024 года.

Напомним, что в прошлом году несколько антисемитских публикаций Канье Веста вызвали негодование у общественности. После скандальных слов рэпер потерял контракты Adidas и GAP, а также был вынужден ограничить доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.

Американская правозащитная организация ADL, занимающаяся документированием антисемитизма, зафиксировала в 2022 году по меньшей мере 59 антисемитских упоминаний Канье Вест. Однако после извинений рэпера Ye, организация отреагировала на попытки искупления.

"В конце концов, действия будут говорить громче, чем слова, но этот первый акт раскаяния приветствуется", — сообщили ADL.

Канье Вест – это популярный американский рэпер, продюсер и модельер, который в 2021 году официально сменил свое имя на Ye.

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