«Каждая ушла в свои амбиции»: Alyona Alyona откровенно рассказала о нынешних отношениях с Jerry Heil

Украинская реперка Alyona Alyona прокомментировала слухи о якобы спорах с певицей Jerry Heil, с которой она участвовала в Евровидении-2024. Артистка, в частности, сказала, правда ли, что они поссорились после международного песенного конкурса и больше не выступают вместе.

Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: из открытых источников

По словам реперки, на период Евровидения они отложили "свои какие-то личные планы", чтобы объединиться и пройти тот путь.

"Когда этот путь был пройден, конечно, каждая ушла в свои амбиции, планы. Яна сейчас классно покоряет европейскую сцену. Что будет в будущем – жизнь покажет", — рассказала Alyona Alyona в комментарии для "ЖВЛ представляет".

Певица также сказала, планирует ли еще раз соревноваться за право представлять Украину на Евровидении. Alyona Alyona утверждает, что ей сейчас интереснее продюсировать песни.

"Я себя попробовала как сонграйтер на "Детском Евровидении", для меня это был очень классный опыт. Возможно, я бы что-то спродюсировала во взрослом Евровидении", — отметила реперка.

Напомним, на международном песенном конкурсе Евровидения-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria заняли третье место, получив в общей сложности 453 балла от жюри и зрителей.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская певица Alyona Alyona недавно попала в ДТП. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Alyona Alyona рассказала, что именно она стала виновницей ДТП, когда совершила легкий наезд на автомобиль впереди.

Ситуацию урегулировали цивилизованно: вызвали полицию, оформили протокол, а поскольку автомобили застрахованы, то ущерб будет возмещен.