«Кожна поринула в свої амбіції»: Alyona Alyona відверто розповіла про нинішні стосунки з Jerry Heil

Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала чутки про нібито суперечки зі співачкою Jerry Heil, з якою вона брала участь у Євробаченні-2024. Артистка, зокрема, сказала, чи правда, що вони посварилися після міжнародного пісенного конкурсу та більше не виступають разом.

Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: з відкритих джерел

За словами реперки, на період Євробачення вони відклали "свої якісь особисті плани", щоб об'єднатися та пройти той шлях.

"Коли цей шлях був пройдений, звичайно, кожна поринула в свої амбіції, плани. Яна зараз класно підкорює європейську сцену. Що буде в майбутньому – життя покаже", — розповіла Alyona Alyona у коментарі для "ЖВЛ представляє".

Співачка також сказала, чи планує ще раз змагатися за право представляти Україну на Євробаченні. Alyona Alyona стверджує, що їй зараз цікавіше продюсувати пісні.

"Я себе спробувала як сонграйтерка на "Дитячому Євробаченні", для мене це був дуже класний досвід. Можливо, я щось спродюсувала б в дорослому Євробаченні", — зазначила реперка.

Нагадаємо, на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 Alyona Alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria посіли третє місце, отримавши загалом 453 бали від журі та глядачів.

Як повідомляв портал "Коментарі", українська співачка Alyona Alyona нещодавно потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Аварія сталася через недотримання дистанції. Alyona Alyona розповіла, що саме вона стала винуватицею ДТП, коли здійснила легкий наїзд на автомобіль попереду.

Ситуацію врегулювали цивілізовано: викликали поліцію, оформили протокол, а оскільки автомобілі застраховані, то збитки буде відшкодовано.