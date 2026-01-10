Клопотенко заинтриговал сеть: известный шеф сделал предложение

Известный украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и блогер Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца своей любимой. О важном событии в своей жизни он сообщил в социальных сетях, не вдаваясь в детали, но оставив много пространства для эмоций и догадок.

Клопотенко обручился. Фото: из открытых источников

Вечером в субботу, 10 января, Клопотенко опубликовал в своем Instagram серию трогательных фотографий. На обнародованных кадрах видно, как он одевает кольцо на подмизинный палец девушки. В ответ она целует шеф-повара, что говорит о согласии на предложение.

Романтическую публикацию Евгений Клопотенко сопровождал лаконичным, но символическим подписью: "Кажется, у нас есть новости. PS: Любовь – это свет. Детали впоследствии". Эта фраза вызвала волну поздравлений и обсуждений среди подписчиков и коллег.

Личность невесты кулинар пока не раскрыл, равно как и подробности отношений или предстоящей свадьбы. Впрочем, публикация мгновенно собрала тысячи понравившихся и комментариев с пожеланиями счастья и любви.

Евгений Клопотенко известен не только своей кулинарной деятельностью, но и активной гражданской позицией и популяризацией украинской кухни в мире. Теперь же он поделился с аудиторией еще одной важной страницей личной жизни, пообещав рассказать уже позже.

Читайте также на портале "Комментарии" – кажется, у Евгения Клопотенко теперь есть новый хит. Его маринованная цветная капуста уже покоряет сеть – блюдо готовится в считанные минуты, а вкус настолько яркий, что он исчезает со стола первым. Хрустящая, ароматная, пряная – и при этом максимально проста. Именно то, что нужно зимой, когда хочется чего-нибудь легкого, но выразительного.