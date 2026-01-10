Клопотенко заінтригував мережу: відомий шеф зробив пропозицію

Відомий український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст і блогер Євген Клопотенко зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Про важливу подію у своєму житті він повідомив у соціальних мережах, не вдаючись у деталі, але залишивши чимало простору для емоцій і здогадок.

Клопотенко заручився. Фото: з відкритих джерел

Увечері в суботу, 10 січня, Клопотенко опублікував у своєму Instagram серію зворушливих світлин. На оприлюднених кадрах видно, як він одягає обручку на підмізинний палець дівчини. У відповідь вона цілує шеф-кухаря, що свідчить про згоду на пропозицію.

Романтичну публікацію Євген Клопотенко супроводив лаконічним, але символічним підписом: "Здається, у нас є новини. P.S.: Кохання – це світло. Деталі згодом". Саме ця фраза викликала хвилю привітань та обговорень серед підписників і колег.

Особу нареченої кулінар наразі не розкрив, так само як і подробиці стосунків чи майбутнього весілля. Втім, публікація миттєво зібрала тисячі вподобайок і коментарів із побажаннями щастя та любові.

Євген Клопотенко відомий не лише своєю кулінарною діяльністю, а й активною громадянською позицією та популяризацією української кухні у світі. Тепер же він поділився з аудиторією ще однією важливою сторінкою особистого життя, пообіцявши розповісти більше вже згодом.

