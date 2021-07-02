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"Красим лысого" - сколько Гордон заплатил за пиар в инстаграме Моргенштерна

Российский репер "разукрасил" лицо Дмитрию Гордону

сегодня, 15:16
Автор:

Андрей Ройко

Российский репер Моргенштерн своеобразно прорекламировал украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. На своей странице инстаграм Моргенштерн выложил два сториз со своей невестой Диларой, на футболке которой красовалась голова Гордона и отметил страницу журналиста. Дилара подрисовала изображению Гордона на лице стрелки, бородку, знак могендевида и ноту, а также числа 666.

"Красим лысого" - сколько Гордон заплатил за пиар в инстаграме Моргенштерна

Моргенштерн предложил выпустить линейку одежды с Дмитрием Гордоном, фото из соцсетей

"Красим лысого, вон один прыщ замазали уже... Ой стрелочка, ой пошла, хороша!". — комментировал художества своей возлюбленной Моргенштерн. 

По завершению художества, музыкант предложил сотрудничество Дмитрию Гордону.

"Ну вот, пожалуйста, Дмитро — я предлагаю вам коллаборацию одежды — Моргенштерн Х Дилара Х Гордон. Мне кажется великолепно! Обновляйте линейку!" — призвал своих подписчиков и почитателей российский репер. 

Интересно, что ранее Моргенштерн заявлял, что бесплатно ничего не выкладывает в своих соцсетях, а потому такое своеобразное упоминание "всуе" Дмитрия Гордона, похоже на пиар последнего. 1сториз у российского репера якобы стоит около 500 тысяч рублей (около 186 тыс. грн), поэтому если Гордон все же покупал "рекламу" у Моргенштерна, то ему пришлось выложить порядка 1 млн рублей (свыше 370 тыс. грн) за рекламу.

Оба сториз (если их было 2, а не больше) пока еще можно увидеть тут и тут.

В то же время, в одном из сториз музыканта висит объявление о сборе средств (168 миллионов рублей) на лечение мальчика. Оплачивался ли он — неизвестно.

В настоящее время Моргенштерн с Диларой и ее родителями пребывает на отдыхе в Турции и жалуется, что больше ни с кем не будет фотографироваться из своих поклонников.

Ранее Дмитрий Гордон выпускал конфеты с птичьим молоком "Гордон в шоколаде", одновременно тролля экс-президента Украины Петра Порошенко и российского пропагандиста Владимира Соловьева. Как уже писали "Комментарии", Петр Порошенко подал в суд на Дмитрия Гордона, правда спор за конфеты тут оказался не причем. 




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Источник: https://www.instagram.com/morgen_shtern/
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