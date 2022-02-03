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"Кролики" на российском ТВ пожаловались на Зеленского, которого словно подменили

Говоря о Зеленском, Данилец и Моисеенко заявили, что на него повлияли некие "силы"

сегодня, 15:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко из дуэта "Кролики" на одном из российских телеканалов рассказали, как они скучают по Родине и высказали свою обиду в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который очень поменялся в своих взглядах после выборов в 2019 году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство "УНИАН".

"Кролики" на российском ТВ пожаловались на Зеленского, которого словно подменили

Дуэт Кролики. Фото: из открытых источников

Комики рассказали, что их травля в Украине началась с 2015-го года, после того, как в сеть попало смонтированное видео записи концерта российских артистов "Новогодний парад звезд". На том видео скандальным оказался момент, как Владимир Данилец и Владимир Моисеенко аплодируют во время того, как звучит песни о санкциях против Украины.

"Кролики" заявляют, что они это видео смонтировано и они на самом деле не аплодировали, когда звучала та песня. Вот только объяснения уже никто не захотел в Украине слушать, началась откровенная травля и обвинения в подогревании стране-агрессору. Дальше были сорваны два концерта в Трускавце.

Дали свою оценку Данилец и Моисеенко нынешней украинской власти. По словам артистов, они ожидали другой политики от президента Владимира Зеленского. По мнению пародистов, Владимир Зеленский, после того, как он получил власть в Украине, оказался под влиянием неких "сил". Все то, что Зеленский делал и говорил до выборов, кардинально отличается от его действий на президентском посту, считают артисты. 

Отметим, с 2019-го года Владимир Данилец и Владимир Моисеенко находятся в базе сайта "Миротворец". Им запретили въезд в Украину после того, как они публично поддержали телемост между Украиной и РФ "Надо поговорить".

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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/kroliki-iz-bazy-mirotvorec-na-rossiyskom-tv-pozhalovalis-na-travlyu-v-ukraine-11692552.html
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