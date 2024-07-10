Кто из знаменитостей Голливуда страдает от неизлечимых болезней

В мире кино и славы, где каждый шаг знаменитостей находится под пристальным взглядом публики, некоторые из них сталкиваются с серьезными заболеваниями. Часто эти битвы остаются за кулисами, но они влияют на жизнь и карьеру актеров.

Голливудские знаменитости, которые страдают от серьезных заболеваний

Майкл Дж. Фокс — борьба с болезнью Паркинсона

Майкл Дж. Фокс, звезда фильмов "Назад в будущее", столкнулся с болезнью Паркинсона в 29 лет. Несмотря на своё заболевание, Фокс продолжил активно сниматься в кино и телевидении, а в 2000 году основал Фонд Майкла Дж. Фокса, который финансирует исследования по болезни Паркинсона.





Селена Гомес и волчанка

Селена Гомес, популярная певица и актриса, в 2015 году объявила, что страдает от волчанки — серьезного аутоиммунного заболевания. Болезнь привела к необходимости пересадки почки в 2017 году, что Гомес обсудила открыто с поклонниками, чтобы повысить осведомленность о заболевании.





Шеннон Доэрти и рак молочной железы

Шеннон Доэрти, известная своими ролями в сериалах "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210", в 2015 году рассказала о своем диагнозе — рак молочной железы. Актриса открыто делится своей борьбой с заболеванием в социальных сетях, показывая реалии болезни и поддерживая тех, кто сталкивается с подобными испытаниями.





Анджелина Джоли и профилактика рака

Анджелина Джоли, которая узнала о своей высокой предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников, приняла решение о профилактической двусторонней мастэктомии, а затем и о удалении яичников и маточных труб. Эти действия Джоли значительно снизили её риски развития рака, о чём она написала в откровенной статье, чтобы повысить осведомленность о возможностях профилактики и диагностики рака.





Эти истории подчеркивают, что за яркими образами на экранах и страницах глянцевых журналов стоят реальные люди, сталкивающиеся с реальными жизненными проблемами. Их откровенность помогает менять взгляды общества на болезни и показывает, что никто не застрахован от испытаний, даже при всемирной славе.