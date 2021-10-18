Кто победил в шоу "Співають всі"

Юный одессит выиграл престижный музыкальный конкурс — шоу "Співають всі". В суперфинале было всего три участника, каждый исполнил песню. Судьи должны были сделать важный выбор. Об этом сообщает УНИАН.

В суперфинале шоу выбрали лучшего певца, фото телеканала "Украина"

Креативный и талантливый 16-летний Муаяд Абдельрахим получил звание победителя шоу и денежный выигрыш в размере 500 тысяч гривен. Юноша говорит, что половину средств отдаст родным, остальную сумму потратит на творчество и самосовершенствование.



Парень мечтает о собственном автомобиле, популярность в TikTok и открытии нового стиля в музыке. Юноша поделился, что не рассчитывал даже на суперфинал, ведь в команде конкурсантов были более опытные и сильные соперники.

Парень рассказал, что его на шоу зарегистрировала мама. Проблем с выбором песни, которую он выполнит перед жюри, не было. Абдельрахим выбрал песню музыкальной группы "Скрябин" под названием "Люди как корабли". К отборочному туру он усиленно готовился с учителем вокала.



Украинская певица, композитор и продюсер Наталья Могилевская высказалась о музыкальном таланте парня. Руководительница звездного жюри отметила, что потенциал у победителя огромный.

Отметим, что в суперфинал вышли львовянин Ескене Поклие и финалистка Х-фактора Даша Ковтун. По оценкам жюри в финале второе место занял Ескене Поклие, третье — Даша Ковтун.

Как сообщал портал "Комментарии", Эмма Уотсон вышла в свет в "свадебном" наряде. Свой образ звезда "Гарри Поттера" дополнила черной обувью на грубой подошве, легким заключением, вечерним макияжем, белым маникюром, а также массивными кольцами и серьгами с жемчужным камнем на одно ухо.

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