Кто стал наиболее оплачиваемым музыкантом 2020 года — Billboard

Несмотря на коронавирусную ситуацию, любимые исполнители продолжали радовать поклонников своим творчеством. Как пандемия отразилась на заработках топовых артистов в 2020 году, сообщает рейтинг американского журнала Billboard.



Queen стали самыми высокооплачиваемыми музыкантами 2020 года. Фото из открытых источников

На пятом месте перечня самых высокооплачиваемых исполнителей оказался рэпер Post Malone. За прошлый год американскому музыканту удалось заработать 29,7 млн долл. Во многом популярность ему принесли живые выступления, которыми он промышлял перед началом пандемии.

Четвертое место топа заполучили популярнейшие среди молодежи кей-поп-исполнители — группа BTS. Коллектив из Южной Кореи прочно завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру, что помогло энергичным парням заработать в 2020 году 31,5 млн долл.

"Бронза" рейтинга Billboard досталась американской 19-летней исполнительнице Билли Айлиш. Её необычная манера написания и исполнения песен помогла ей сколотить не только прочную фанатскую базу в разных странах, но и значительный доход за прошлый год. Ей одной удалось на 1,3 млн "переплюнуть" милых корейских парней, заработав 32,8 млн долл.

На втором месте абсолютно заслужено расположилась певица Тейлор Свифт. Вот уж кто не скучал в пандемию: за 2020 год она успела выпустить целых два альбома под названиями Evermore и Folklore, а также заработать умопомрачительную сумму. Согласно информации зарубежного журнала, в 2020 году Свифт за свою музыку получила 41,4 млн долл.

Первое же место в списке досталось одной из самых знаменитых рок-групп последних 50 лет — Queen. Несмотря на частые смены участников коллектива, группа имеет свой шарм и особую манеру исполнения. Знаменитые хиты Queen взрастили не одно поколение меломанов. До пандемии музыканты вместе с исполнителем Адамом Ламбертом ездили в большой заграничный тур. В 2020-м же им удалось заработать более 48,7 млн долл.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из украинских граждан попал в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кто является самым "дорогим" спортсменом на всей планете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!