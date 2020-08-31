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Кто стал певицей года по версии MTV Video Music Awards

Первая обладательница в истории премии награды MTV Tricon

сегодня, 11:12
Автор:

Любовь Блажко

37-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards прошла в ночь на 31 августа. Организаторы мероприятия предупредили, что премия состоится с ограниченным количеством зрителей или совсем без них. Об этом пишет издание Depo.ua.

Ведущей популярной церемонии стала американская певица и актриса Кеке Палмер. Но из-за коронавируса в зале не было ни единого зрителя. Поклонники шоу смогли наблюдать за происходящим в режиме онлайн. 

Кто стал певицей года по версии MTV Video Music Awards

Леди Гага. Фото: rusjev.

Певицей года стала Леди Гага, которая победила в 5 номинациях. Также она победила в номинациях "Песня года" и "Лучшая коллаборация" за совместную работу с Арианой Гранде. Всего артистка была заявлена в 9 номинациях. 

Леди Гага запомнилась не только своими яркими нарядами, но и тем, что к каждому наряду у нее была подобрана маска. 

В номинации "Лучшее домашнее видео", которая появилась из-за пандемии, победила работа Арианы Гранде и Джастина Бибера "Stuck with U". 

Лучшей группой была признана "BTS". Ребята с Южной Кореи также получили приз за "Лучшую поп-группу". 

В номинации "Лучший клип года" победу одержал исполнитель The Weeknd на композицию "Binding Lights". 



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