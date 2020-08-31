Кто стал певицей года по версии MTV Video Music Awards

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Любовь Блажко
37-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards прошла в ночь на 31 августа. Организаторы мероприятия предупредили, что премия состоится с ограниченным количеством зрителей или совсем без них. Об этом пишет издание Depo.ua.
Ведущей популярной церемонии стала американская певица и актриса Кеке Палмер. Но из-за коронавируса в зале не было ни единого зрителя. Поклонники шоу смогли наблюдать за происходящим в режиме онлайн.
Леди Гага. Фото: rusjev.
Певицей года стала Леди Гага, которая победила в 5 номинациях. Также она победила в номинациях "Песня года" и "Лучшая коллаборация" за совместную работу с Арианой Гранде. Всего артистка была заявлена в 9 номинациях.
Леди Гага запомнилась не только своими яркими нарядами, но и тем, что к каждому наряду у нее была подобрана маска.
В номинации "Лучшее домашнее видео", которая появилась из-за пандемии, победила работа Арианы Гранде и Джастина Бибера "Stuck with U".
Лучшей группой была признана "BTS". Ребята с Южной Кореи также получили приз за "Лучшую поп-группу".
В номинации "Лучший клип года" победу одержал исполнитель The Weeknd на композицию "Binding Lights".
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