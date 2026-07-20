30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала "Одиссея" 1997 года (ФОТО)

В момент выхода "Одиссеи" от Кристофера Нолана, интерес к культовому минисериалу 1997 года снова стремительно возрос. Именно эта телевизионная адаптация гомеровского эпоса стала для многих эталоном исторического фэнтези, где масштабные декорации, харизматические актеры и революционные к тому времени спецэффекты создали настоящую телевизионную классику. Почти три десятилетия спустя главные исполнители легендарной ленты продолжают удивлять своими карьерами.

Сериал "Одиссея" 1997 года

Арманд Ассанте (Одиссей)

Арманд Ассанте, блестяще воплотивший Одиссея, ныне 76 лет. Несмотря на то, что актер реже появляется в крупных голливудских проектах, он активно работает в европейском независимом кино, участвует в международных кинофестивалях и занимается благотворительностью.

Грета Скакки (Пенелопа)

Исполнительница роли Пенелопы Грета Скакки после успеха "Одиссеи" сделала ставку на британский театр. Сегодня она играет в классических постановках, периодически возвращаясь к работе в кино и телесериалах.

Изабелла Росселлини (Афина)

Особую карьеру построила Изабелла Росселлини, сыгравшая богиню Афину. Она не только осталась востребованной актрисой, но и получила образование в сфере поведения животных, основала свою экологическую ферму и занимается научно-популярными проектами. В 2024 году Росселлини получила номинации на "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" за роль в фильме "Конклав".

Бернадетт Питерс (Кирка)

Бернадетт Питерс, исполнившая роль волшебницы Кирки, давно стала легендой Бродвея. Она продолжает выступать на театральной сцене, записывает концерты и активно поддерживает защиту прав животных.

Ванесса Уильямс (Калипсо)

Ванесса Уильямс, известная по роли нимфы Калипсо, успешно совмещает актерскую карьеру с музыкой. После "Одиссеи" она прославилась благодаря сериалам "Уродливая Бетти" и "Отчаянные домохозяйки", оставаясь одной из самых известных телевизионных актрис США.

Эрик Робертс (Эвримах)

Не менее насыщенным остается творческий путь Эрика Робертса, сыгравшего Эвримаха. За свою карьеру он приблизился к отметке в 800 ролей, став одним из самых трудолюбивых актеров Голливуда.

В то же время, часть актерского состава "Одиссеи" уже ушла из жизни. Среди них легендарный Кристофер Ли, исполнивший роль пророка Тиресия, и выдающаяся греческая актриса Ирэн Папас, сыгравшая мать Одиссея Антиклей. Однако именно их игра сделала "Одиссею" одним из самых ярких телевизионных проектов конца 1990-х.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кристофер Нолан объяснил, почему вырезал культовую 3000-летнюю шутку из фильма "Одиссея".