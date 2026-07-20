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30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала "Одиссея" 1997 года (ФОТО)

Прошло почти 30 лет после выхода "Одиссеи". Как изменились Арманд Ассанте, Изабелла Росселлини, Ванесса Уильямс и другие звезды культового сериала

20 июля 2026, 13:10
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Автор:
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Slava Kot

В момент выхода "Одиссеи" от Кристофера Нолана, интерес к культовому минисериалу 1997 года снова стремительно возрос. Именно эта телевизионная адаптация гомеровского эпоса стала для многих эталоном исторического фэнтези, где масштабные декорации, харизматические актеры и революционные к тому времени спецэффекты создали настоящую телевизионную классику. Почти три десятилетия спустя главные исполнители легендарной ленты продолжают удивлять своими карьерами.

30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала "Одиссея" 1997 года (ФОТО)

Сериал "Одиссея" 1997 года

Арманд Ассанте (Одиссей)

30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала ”Одиссея” 1997 года (ФОТО) - фото 2

Арманд Ассанте, блестяще воплотивший Одиссея, ныне 76 лет. Несмотря на то, что актер реже появляется в крупных голливудских проектах, он активно работает в европейском независимом кино, участвует в международных кинофестивалях и занимается благотворительностью.

Грета Скакки (Пенелопа)

30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала ”Одиссея” 1997 года (ФОТО) - фото 2

Исполнительница роли Пенелопы Грета Скакки после успеха "Одиссеи" сделала ставку на британский театр. Сегодня она играет в классических постановках, периодически возвращаясь к работе в кино и телесериалах.

Изабелла Росселлини (Афина)

30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала ”Одиссея” 1997 года (ФОТО) - фото 2

Особую карьеру построила Изабелла Росселлини, сыгравшая богиню Афину. Она не только осталась востребованной актрисой, но и получила образование в сфере поведения животных, основала свою экологическую ферму и занимается научно-популярными проектами. В 2024 году Росселлини получила номинации на "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" за роль в фильме "Конклав".

Бернадетт Питерс (Кирка)

30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала ”Одиссея” 1997 года (ФОТО) - фото 2

Бернадетт Питерс, исполнившая роль волшебницы Кирки, давно стала легендой Бродвея. Она продолжает выступать на театральной сцене, записывает концерты и активно поддерживает защиту прав животных.

Ванесса Уильямс (Калипсо)

30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала ”Одиссея” 1997 года (ФОТО) - фото 2

Ванесса Уильямс, известная по роли нимфы Калипсо, успешно совмещает актерскую карьеру с музыкой. После "Одиссеи" она прославилась благодаря сериалам "Уродливая Бетти" и "Отчаянные домохозяйки", оставаясь одной из самых известных телевизионных актрис США.

Эрик Робертс (Эвримах)

30 лет спустя: как изменились актеры культового сериала ”Одиссея” 1997 года (ФОТО) - фото 2

Не менее насыщенным остается творческий путь Эрика Робертса, сыгравшего Эвримаха. За свою карьеру он приблизился к отметке в 800 ролей, став одним из самых трудолюбивых актеров Голливуда.

В то же время, часть актерского состава "Одиссеи" уже ушла из жизни. Среди них легендарный Кристофер Ли, исполнивший роль пророка Тиресия, и выдающаяся греческая актриса Ирэн Папас, сыгравшая мать Одиссея Антиклей. Однако именно их игра сделала "Одиссею" одним из самых ярких телевизионных проектов конца 1990-х.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кристофер Нолан объяснил, почему вырезал культовую 3000-летнюю шутку из фильма "Одиссея".



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