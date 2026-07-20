logo_ukra

BTC/USD

64153

ETH/USD

1863.14

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес 30 років потому: як змінилися актори культового серіалу "Одіссея" 1997 року (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

30 років потому: як змінилися актори культового серіалу "Одіссея" 1997 року (ФОТО)

Минуло майже 30 років після виходу "Одіссеї". Як змінилися Арманд Ассанте, Ізабелла Росселліні, Ванесса Вільямс та інші зірки культового серіалу

20 липня 2026, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

В момент виходу "Одіссеї" від Крістофера Нолана, інтерес до культового мінісеріалу 1997 року знову стрімко зріс. Саме ця телевізійна адаптація гомерівського епосу для багатьох стала еталоном історичного фентезі, де масштабні декорації, харизматичні актори та революційні на той час спецефекти створили справжню телевізійну класику. Майже через три десятилітя головні виконавці легендарної стрічки продовжують дивувати своїми кар'єрами.

30 років потому: як змінилися актори культового серіалу "Одіссея" 1997 року (ФОТО)

Серіал "Одіссея" 1997 року

Арманд Ассанте (Одіссей)

30 років потому: як змінилися актори культового серіалу ”Одіссея” 1997 року (ФОТО) - фото 2

Арманд Ассанте, який блискуче втілив Одіссея, нині має 76 років. Попри те, що актор рідше з'являється у великих голлівудських проєктах, він активно працює в європейському незалежному кіно, бере участь у міжнародних кінофестивалях та займається благодійністю.

Грета Скаккі (Пенелопа)

30 років потому: як змінилися актори культового серіалу ”Одіссея” 1997 року (ФОТО) - фото 2

Виконавиця ролі Пенелопи Грета Скаккі після успіху "Одіссеї" зробила ставку на британський театр. Сьогодні вона грає у класичних постановках, періодично повертаючись до роботи в кіно та телесеріалах.

Ізабелла Росселліні (Афіна)

30 років потому: як змінилися актори культового серіалу ”Одіссея” 1997 року (ФОТО) - фото 2

Особливу кар'єру побудувала Ізабелла Росселліні, яка зіграла богиню Афіну. Вона не лише залишилася затребуваною актрисою, а й отримала освіту у сфері поведінки тварин, заснувала власну екологічну ферму та займається науково-популярними проєктами. У 2024 році Росселліні отримала номінації на "Оскар", BAFTA та "Золотий глобус" за роль у фільмі "Конклав".

Бернадетт Пітерс (Кірка)

30 років потому: як змінилися актори культового серіалу ”Одіссея” 1997 року (ФОТО) - фото 2

Бернадетт Пітерс, яка виконала роль чарівниці Кірки, давно стала легендою Бродвею. Вона продовжує виступати на театральній сцені, записує концерти та активно підтримує захист прав тварин.

Ванесса Вільямс (Каліпсо)

30 років потому: як змінилися актори культового серіалу ”Одіссея” 1997 року (ФОТО) - фото 2

Ванесса Вільямс, відома за роллю німфи Каліпсо, успішно поєднує акторську кар'єру з музикою. Після "Одіссеї" вона прославилася завдяки серіалам "Потворна Бетті" та "Відчайдушні домогосподарки", залишаючись однією з найвідоміших телевізійних актрис США.

Ерік Робертс (Еврімах)

30 років потому: як змінилися актори культового серіалу ”Одіссея” 1997 року (ФОТО) - фото 2

Не менш насиченим залишається творчий шлях Еріка Робертса, який зіграв Еврімаха. За свою кар'єру він наблизився до позначки у 800 ролей, ставши одним із найбільш працьовитих акторів Голлівуду.

Водночас частина акторського складу "Одіссеї" вже пішла з життя. Серед них легендарний Крістофер Лі, який виконав роль пророка Тіресія, та видатна грецька актриса Ірен Папас, що зіграла матір Одіссея Антіклею. Проте саме їхня гра зробила "Одіссею" одним з найяскравіших телевізійних проєктів кінця 1990-х.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Крістофер Нолан пояснив, чому вирізав культовий 3000-річний жарт з фільму "Одіссея".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини