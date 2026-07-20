30 років потому: як змінилися актори культового серіалу "Одіссея" 1997 року (ФОТО)

В момент виходу "Одіссеї" від Крістофера Нолана, інтерес до культового мінісеріалу 1997 року знову стрімко зріс. Саме ця телевізійна адаптація гомерівського епосу для багатьох стала еталоном історичного фентезі, де масштабні декорації, харизматичні актори та революційні на той час спецефекти створили справжню телевізійну класику. Майже через три десятилітя головні виконавці легендарної стрічки продовжують дивувати своїми кар'єрами.

Серіал "Одіссея" 1997 року

Арманд Ассанте (Одіссей)

Арманд Ассанте, який блискуче втілив Одіссея, нині має 76 років. Попри те, що актор рідше з'являється у великих голлівудських проєктах, він активно працює в європейському незалежному кіно, бере участь у міжнародних кінофестивалях та займається благодійністю.

Грета Скаккі (Пенелопа)

Виконавиця ролі Пенелопи Грета Скаккі після успіху "Одіссеї" зробила ставку на британський театр. Сьогодні вона грає у класичних постановках, періодично повертаючись до роботи в кіно та телесеріалах.

Ізабелла Росселліні (Афіна)

Особливу кар'єру побудувала Ізабелла Росселліні, яка зіграла богиню Афіну. Вона не лише залишилася затребуваною актрисою, а й отримала освіту у сфері поведінки тварин, заснувала власну екологічну ферму та займається науково-популярними проєктами. У 2024 році Росселліні отримала номінації на "Оскар", BAFTA та "Золотий глобус" за роль у фільмі "Конклав".

Бернадетт Пітерс (Кірка)

Бернадетт Пітерс, яка виконала роль чарівниці Кірки, давно стала легендою Бродвею. Вона продовжує виступати на театральній сцені, записує концерти та активно підтримує захист прав тварин.

Ванесса Вільямс (Каліпсо)

Ванесса Вільямс, відома за роллю німфи Каліпсо, успішно поєднує акторську кар'єру з музикою. Після "Одіссеї" вона прославилася завдяки серіалам "Потворна Бетті" та "Відчайдушні домогосподарки", залишаючись однією з найвідоміших телевізійних актрис США.

Ерік Робертс (Еврімах)

Не менш насиченим залишається творчий шлях Еріка Робертса, який зіграв Еврімаха. За свою кар'єру він наблизився до позначки у 800 ролей, ставши одним із найбільш працьовитих акторів Голлівуду.

Водночас частина акторського складу "Одіссеї" вже пішла з життя. Серед них легендарний Крістофер Лі, який виконав роль пророка Тіресія, та видатна грецька актриса Ірен Папас, що зіграла матір Одіссея Антіклею. Проте саме їхня гра зробила "Одіссею" одним з найяскравіших телевізійних проєктів кінця 1990-х.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Крістофер Нолан пояснив, чому вирізав культовий 3000-річний жарт з фільму "Одіссея".