30 знаменитостей, которые отмечают День рождения в ноябре

В США и западной Европе чреда новогодне-рождественских праздников начинается уже в ноябре. В последние годы предновогодний декор и новогодние товары тоже появляются на полках магазинов за пару месяцев до праздников, создавая праздничное настроение. Также в этом месяце отмечают дни рождения многие известные всем вам личности. При этом, когда вы узнаете возраст некоторых из них, вы будете, мягко говоря, в шоке.



1 ноября – Пенн Бэджли. Звезде сериалов "Сплетница" и "Ты" исполнилось 34 года.





2 ноября – Дэвид Швиммер. Звезда сериала "Друзья" отметил 54-й День рождения.





3 ноября знаменитой модели Кендалл Дженнер исполнилось 25 лет.





4 ноября Шону Комбсу, также известному как Puff Daddy, P. Diddy, Puffy или Diddy, исполнился 51 год.





5 ноября телеведущая Крис Дженнер отметит 65-й день рождения.





6 ноября звезде фильма "Ла-Ла Ленд" Эмме Стоун исполнится 32 года.





7 ноября певице Lorde исполняется 24 года.





8 ноября звезда "Американского пирога" отметит 45-й День рождения.





9 ноября актеру и тренеру по фитнесу Лу Ферриньо исполняется 69 лет.





10 ноября звезде сериала "Анатомия Грей" Элен Помпео исполнится 51 год.





11 ноября один из главных "сердцеедов" Голливуда Леонардо Ди Каприо отметит 46 День рождения.





12 ноября День рождения отмечает еще один голливудский сердцеед – Райан Гослинг. Актеру исполнится 40 лет.





13 ноября актриса Вупи Голдберг отметит 65 День рождения.





14 ноября звезде фильма "Трансформеры" Джошу Дюамелю исполнится 48 лет.





15 ноября актрисе сериала "Большая маленькая ложь" Шейлин Вудли исполнится 29 лет.





16 ноября актрисе и продюсеру Мэгги Джилленхол исполняется 43 года.





17 ноября актер и музыкант RuPaul отметит 60-летний юбилей.





18 ноября 52-й День рождения отметит актер Оуэн Уилсон.





19 ноября американскому реперу Tyga исполнится 31 год.





20 ноября 57-й День рождения отметит звезда сериала "Агенты Щ.И.Т." Минг-На Вен.





21 ноября актрисе Голди Хоун исполнится 75 лет.





22 ноября актриса Скарлетт Йоханссон исполнится 36 лет.





23 ноября актрисе Disney Channel, ставшей настоящей поп-звездой, Майли Сайрус исполнится 28 лет.





24 ноября звезда сериала "Американская семейка" Сара Хайланд отметит тридцатилетие.





25 ноября 49-й День рождения отметит звезда сериала "Женаты… и с детьми" Кристина Эпплгейт.





26 ноября легендарной певице Тине Тернер исполнится 81 год.





27 ноября 65 лет исполнится американскому комику Биллу Найю.





28 ноября 36 лет исполнится звезде множества фильмов ужасов Мэри Элизабет Уинстэд.





29 ноября звезда фильма "Очень страшное кино" Анна Фарис отметит 44-й День рождения.





30 ноября известной модели Крисси Тейген исполнится 35 лет.





Напомним, известный итальянский актер умер в свой день рождения.

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