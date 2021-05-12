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Главная Новости Звезды шоубизнес 44 — не возраст: Брежнева показала фото своей старшей сестры
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44 — не возраст: Брежнева показала фото своей старшей сестры

Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское) в многодетной семье

сегодня, 00:54
Автор:

Ольга Чародий

Бывшая яркая солистка группы "ВИА Гра", известная украинская певица Вера Брежнева, недавно порассуждавшая о недостатках, показала редкий снимок своей старшей сестры Галины Галушки, которая родилась в мае 1977 года.

44 — не возраст: Брежнева показала фото своей старшей сестры

Вера Брежнева (фото из открытых источников)

Собственно говоря, именно дню рождения Галины и был посвящен пост певицы в сторис в Instagram.

"Сегодня день рождения моей старшей сестрички" , — написала Вера, добавив фразу о том, что "44 — не возраст".

На снимке женщины изображены плавающими в теплых водах океана — вероятно, фотография была сделана в Дубае, где Брежнева отдыхала этой весной. Также певица на своей странице добавила для Галины пожелание: "Пусть будет крепким здоровье, и чтоб мы чаще виделись".

За день до этого певица поздравила с Днем матери и свою маму — Тамару, которую она покатала на яхте.

Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское) в многодетной семье. 

Напомним, Вера Брежнева представила свой новый клип на песню "Ты не один", который заряжает позитивом и напоминает о том, как важно открыть себя миру и расширять свои границы.На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала кусочек клипа и отметила, что внутри каждого человека есть безграничный мир, который состоит из чувств, мыслей, воспоминаний и впечатлений, того, что мы транслируем наружу и того, что хотели бы сохранить в тайне. 

Новый клип исполнительницы получился легким, позитивным, он пропитан символизмом и как будто бы погружает слушателей во внутренний мир самой артистки, даря им спокойствие и умиротворение. 


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Источник: https://www.instagram.com/ververa/?hl=ru
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