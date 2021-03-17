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«Ты не один»: Вера Брежнева выпустила новый клип (ВИДЕО)

Вера Брежнева призывает расширять границы и открывать себя миру

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий








Популярная 39-летняя артистка Вера Брежнева представила свой новый клип на песню "Ты не один", который заряжает позитивом и напоминает о том, как важно открыть себя миру и расширять свои границы.

«Ты не один»: Вера Брежнева выпустила новый клип (ВИДЕО)

Вера Брежнева (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала кусочек клипа и отметила, что внутри каждого человека есть безграничный мир, который состоит из чувств, мыслей, воспоминаний и впечатлений, того, что мы транслируем наружу и того, что хотели бы сохранить в тайне. 

Новый клип исполнительницы получился легким, позитивным, он пропитан символизмом и как будто бы погружает слушателей во внутренний мир самой артистки, даря им спокойствие и умиротворение. 

"Найти себя — самое ценное. Когда это случается — чувствуешь единение со вселенной", — отметила Вера Брежнева в своей публикации.

Также певица отметила, что не нужно бояться расширять свои границы и открывать мир вокруг себя. Приятная музыка трека заряжает энергией и придает оптимизма.

К слову, за несколько часов клип "Ты не один", который вышел на YouTube-канале "Meladze Music", посмотрело уже более 100 тысяч пользователей. Многим новая работа украинской артистки понравилась: "Вера, как всегда, супер", "Как это красиво! Лучшая песня этой весны!", "Мы не одни, у нас есть Вера", "Песня понравилась, вдохновляет", "Ну реально круто в лучших традициях", — написали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Вера Брежнева опубликовала в сети фотографию, продемонстрировав фигуру и лицо без фотошопа. Знаменитость позировала в одном боди черного цвета и кроссовках, а публикацию подписала: "Real me".


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