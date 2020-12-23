178 дней музыки: клип популярной американской группы попал в «Книгу рекордов Гиннесса»

Новый мировой рекорд по самому длинному музыкальному клипу установила популярная американская группа Twenty One Pilots. О достижениях артистов сообщает портал World News Era.

Twenty One Pilots во время концерта. Фото: Brad Heaton

Видео на песню "Level of Concern" было анонсировано как интерактивное: фанаты имели возможность самостоятельно изменять его содержание, добавляя новые фрагменты. Такой себе "бесконечный" клип продолжал воспроизводиться в течение 178 дней с обновлением в каждые 3 минуты 40 секунд. Такого результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с ресурсом Imposium.

Свои заявки на участие в создании "бесконечного" видео любимой группы подало более 162 000 фанатов. Конечная продолжительность клипа — 4264 часов, 10 минут и 25 секунд. "Книга рекордов Гиннесса" уже зафиксировала этот результат, а официальный аккаунт группы в Twitter похвастался полученной наградой.





"Поскольку Джош случайно вытащил штекер на бесконечном видео Level of Concern, Гиннесс проверил статистику и объявил это официально самым длительным видео за всю историю. Поздравляю, ты это сделал", — говорится в сообщении.

Официальной причины прекращения трансляции не сообщается. Но шуточную версию — ту самую, с поисками свободной розетки для елочной гирлянды вместо ноутбука, — участники Twenty One Pilots уже разместили в соцсетях.

Официальный клип на свою песню-рекордсменка группа выпустила в начале 2020 года.



Между прочим, своим клипом Twenty One Pilots не просто установили новый мировой рекорд, но и побили предыдущий. Ранее самым длинным музыкальным видео считался 24-часовой ролик Фарелла Уильямса на песню "Happy".

Справка. Twenty One Pilots — американский дуэт, что творит в стилях рок, хип-хоп, альтернатива. Состоит из солиста Тайлера Джозефа и барабанщика Джоша Дана.

И к другим рекордам: ранее "Комментарии" сообщали, что в Нидерландах в этом году создали самую маленькую елку.

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