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Лайма Вайкуле поразила новым заявлением о войне Путина в Украине и русском языке

Певица подчеркивает, что ее позиция направлена не против России, а против войны.

21 июля 2025, 08:20 comments1338
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Клименко Елена

Латвийская певица Лайма Вайкуле вновь выразила свою четкую позицию по поводу полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, и поделилась мнениями об отношении к русскому языку.

Лайма Вайкуле поразила новым заявлением о войне Путина в Украине и русском языке

Фото: из открытых источников

В интервью "Латвийскому радио 4" артистка подчеркнула, что всегда была против агрессии и насилия. По ее убеждению, вместо расходов на вооружение средства стоило бы направить на медицину и помощь людям.

"Я категорически против войны. Против горя и страданий. Я не способна нанести вред даже животному или ребенку. Но некоторые пытаются выставить меня врагом России. Это неправда. Я не против какой-то страны — я против насилия как явления", — подчеркнула знаменитость.

Отдельно певица раскритиковала термин "иноагент", активно используемый в РФ для стигматизации несогласных с официальной позицией. Она назвала его абсурдным и унижающим человеческое достоинство.

Относительно русского языка Лайма Вайкуле отметила, что его отношение не изменилось. Она видит в речи только средство общения, а не идеологическое оружие.

"Изменилось ли что-то благодаря войне? Уменьшилось использование русского языка? Молодежь все равно перейдет на английский", — считает артистка.

Также она назвала огромной трагедией, что война уничтожает собственный народ. Вайкуле привела пример Харькова, где русскоязычное население подвергается обстрелам со стороны РФ. По ее словам, речь не идет о спасении — это уничтожение людей, и это ужасно.

После 2022 года Лайма Вайкуле публично заявила о своей антивоенной позиции. Она отказалась от каких-либо связей с Россией, подчеркнув: не может выступать перед публикой, когда рядом погибают невиновные.

Как уже писал портал "Комментарии", известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая с начала полномасштабной войны осуждает агрессию РФ, спела песню на украинском языке за границей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mnd0UU2O98k&ab_channel=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE4
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