"Леся Никитюк - мой антоним", - Фреймут благодарна жизни за встречу с ведущей

Язык
BTC/USD
13193.79
ETH/USD
405.40
LTC/USD
57.68
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Кириєнко Анна
Скандальная ведущая "Ревизора" Ольга Фреймут выразила свое счастье и радость от встречи с Лесей Никитюк на своей официальной странице в Инстаграме.
Фото: Telekritika
Фреймут называет длинноногую ведущую "нынешняя моего бывшего коллеги", под нынешним очевидно имея в виду блестящего и веселого Сергея Притула, который провел с Олей не один съемочный день.
Леся принимает эту женскую дружбу и относится к ней с присущим ей чувством юмора. Она также выставила фото с Ольгой Фреймут и подписала его "Селфи на фоне деревьев".
Девушек объединяет не только общий ведущий, но и танцы, ведь им выпала возможность потанцевать вдвоем на проекте "Танцы со звездами". К чему приведут такие отношения, будем наблюдать дальше.
Напоминаем, что ранее Ольга Фреймут рассказала, почему хотела отказаться от шоу "Танцы со звездами".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости