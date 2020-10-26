"Леся Никитюк - мой антоним", - Фреймут благодарна жизни за встречу с ведущей

Скандальная ведущая "Ревизора" Ольга Фреймут выразила свое счастье и радость от встречи с Лесей Никитюк на своей официальной странице в Инстаграме.

Фото: Telekritika

"Да, Леся Никитюк — мой антоним. Высокая (у нее ноги заканчиваются там, где моё тело). Громко смеется. Шутит наравне с мужчинами. Она, наконец, нынешняя моего бывшего... коллеги. Но это девушка, с которой хочется дружить ", — написала звезда.

Фреймут называет длинноногую ведущую "нынешняя моего бывшего коллеги", под нынешним очевидно имея в виду блестящего и веселого Сергея Притула, который провел с Олей не один съемочный день.

Леся принимает эту женскую дружбу и относится к ней с присущим ей чувством юмора. Она также выставила фото с Ольгой Фреймут и подписала его "Селфи на фоне деревьев".

Девушек объединяет не только общий ведущий, но и танцы, ведь им выпала возможность потанцевать вдвоем на проекте "Танцы со звездами". К чему приведут такие отношения, будем наблюдать дальше.

Напоминаем, что ранее Ольга Фреймут рассказала, почему хотела отказаться от шоу "Танцы со звездами".

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