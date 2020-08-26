Лидер группы "Антитіла" рассказал о воспитании детей

Украинский артист и лидер группы "Антитіла", который совсем недавно стал многодетным отцом, поделился о том, как воспитывает детей. Об этом пишет издание fakty.

В семье артистов появился третий ребенок - дочь по имени Мария. Тополя рассказал о том, что легко находит общий язык с сыновьями, а с появлением девочки готов взять на себя еще больше обязанностей.

Тарас Тополя. Фото: lux.fm

Для того, чтобы воспитывать детей, необязательно читать профильную литературу. Достаточно прислушиваться к своей интуиции и поступать так, как считаешь нужным. С определенного возраста дети начинают показывать характер, отстаивать свою точку зрения. Поэтому нужно уметь договориться с детьми, ведь они - личности.

"У них же обостренное критическое чувство справедливости. Если родители говорят, что так нельзя делать, а сами постоянно так делают — запрещают без объяснения, у них происходит сбой", - делится Тарас.

Также певец говорит, что они с женой могут поставить детей в угол. Но перед тем, как выйти из угла, нужно обязательно поговорить о том, что произошло. Чтобы в будущем такое не повторялось.

И есть такое правило — если Алена туда поставила, то только она имеет право оттуда забрать, а если я — то только я имею право забрать. Обычно угол длится не более 5 минут", - добавляет многодетный отец.





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