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Главная Новости Звезды шоубизнес Лидер группы "Антитіла" рассказал о воспитании детей
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Лидер группы "Антитіла" рассказал о воспитании детей

"Обычно угол длится не более 5 минут"

сегодня, 17:58
Автор:

Любовь Блажко

Украинский артист и лидер группы "Антитіла", который совсем недавно стал многодетным отцом, поделился о том, как воспитывает детей. Об этом пишет издание fakty.

В семье артистов появился третий ребенок - дочь по имени Мария. Тополя рассказал о том, что легко находит общий язык с сыновьями, а с появлением девочки готов взять на себя еще больше обязанностей. 

Лидер группы "Антитіла" рассказал о воспитании детей

Тарас Тополя. Фото: lux.fm

Для того, чтобы воспитывать детей, необязательно читать профильную литературу. Достаточно прислушиваться к своей интуиции и поступать так, как считаешь нужным. С определенного возраста дети начинают показывать характер, отстаивать свою точку зрения. Поэтому нужно уметь договориться с детьми, ведь они - личности. 

"У них же обостренное критическое чувство справедливости. Если родители говорят, что так нельзя делать, а сами постоянно так делают — запрещают без объяснения, у них происходит сбой", - делится Тарас. 

Также певец говорит, что они с женой могут поставить детей в угол. Но перед тем, как выйти из угла, нужно обязательно поговорить о том, что произошло. Чтобы в будущем такое не повторялось. 

И есть такое правило — если Алена туда поставила, то только она имеет право оттуда забрать, а если я — то только я имею право забрать. Обычно угол длится не более 5 минут", - добавляет многодетный отец.


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