Лике Мартенс является самой красивой спортсменкой Нидерландов

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Ольга Чародий
Представляем вашему вниманию Лике Мартенс — лучшую
футболистку мира, красивую спортсменку Нидерландов, пишет Радио MAXIMUM.
Лике Мартенс (фото из открытых источников)
А еще эту скромную, красивую, нежную и одновременно сильную спортсменку называют королевой Барселоны. Почему королевой? Потому что у нее список достижений поистине королевский. Своей мечтой Мартенс заразила многих, превратившись в кумира для девушек. Красавица прошла путь от фанатки Барселоны в ее главного представителя в женском футболе.
Кроме этого, известная ныне футболистка Лике Мартенс получила признание на родине. Девушку признали самой красивой спортсменкой Нидерландов и по этому случаю она снялась в фотосессии для мужского журнала. Красавица предстала перед фотографом в необычном образе боксерки.
Промониторив социальную страницу Лике в Instagram, мы подготовили для тебя подборку самых соблазнительных фото нашей сегодняшней героини.
Как сообщали ранее известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды. Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь.
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