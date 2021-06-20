Лике Мартенс является самой красивой спортсменкой Нидерландов

Представляем вашему вниманию Лике Мартенс — лучшую футболистку мира, красивую спортсменку Нидерландов, пишет Радио MAXIMUM.

Лике Мартенс (фото из открытых источников)

А еще эту скромную, красивую, нежную и одновременно сильную спортсменку называют королевой Барселоны. Почему королевой? Потому что у нее список достижений поистине королевский. Своей мечтой Мартенс заразила многих, превратившись в кумира для девушек. Красавица прошла путь от фанатки Барселоны в ее главного представителя в женском футболе.





Кроме этого, известная ныне футболистка Лике Мартенс получила признание на родине. Девушку признали самой красивой спортсменкой Нидерландов и по этому случаю она снялась в фотосессии для мужского журнала. Красавица предстала перед фотографом в необычном образе боксерки.





"Я думаю, это действительно круто. Раньше я носила спортивный бюстгальтер, но это определенно была сексуальная съемка, в которой я когда-либо участвовала", — призналась после съемок девушка.

Промониторив социальную страницу Лике в Instagram, мы подготовили для тебя подборку самых соблазнительных фото нашей сегодняшней героини.

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