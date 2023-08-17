Лиза Эдельштейн рассказала о скудном гонораре, который она получила за сериал

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Slava Kot
Звезда сериала "Доктор Хаус" Лиза Эдельштейн рассказала, что за известный сериал, транслируемый в Соединенных Штатах, она получила гонорар в 97 центов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Variety.
Американская актриса Лиза Эдельштейн. Фото из открытых источников
На голубой дорожке кинофестиваля Hollyshorts 2023 Лиза Эдельштайн рассказала, что недавно получила выплату роялти на сумму 97 центов за два эпизода сериала "Руководство по разводу для подруг", где она была автором сценария и играла главную роль.
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Американская актриса объясняет, что большинство сценаристов за свою работу получают малые средства, поэтому сейчас они бастуют в Голливуде.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, следует ли ожидать следующую часть фильма "Барби", после его невероятного успеха. Режиссер ленты Грета Гервиг ответила на этот вопрос.
Также "Комментарии" писали, что популярная латвийская певица Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами. Артистка указывает, что эти люди ведут себя как зомби, ведь верят в кремлевскую пропаганду и смотрят российское телевидение.
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