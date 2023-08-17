Лиза Эдельштейн рассказала о скудном гонораре, который она получила за сериал

Звезда сериала "Доктор Хаус" Лиза Эдельштейн рассказала, что за известный сериал, транслируемый в Соединенных Штатах, она получила гонорар в 97 центов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Variety.

Американская актриса Лиза Эдельштейн. Фото из открытых источников

На голубой дорожке кинофестиваля Hollyshorts 2023 Лиза Эдельштайн рассказала, что недавно получила выплату роялти на сумму 97 центов за два эпизода сериала "Руководство по разводу для подруг", где она была автором сценария и играла главную роль.

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"Я написала две серии сериала "Руководство по разводу для подруг", и только что получила чек за эти две серии на сумму 97 центов. Это не совсем приемлемая заработная плата, и это шоу, которое хорошо транслируется на стриминговых сервисах", — сказала Эдельштейн.

Американская актриса объясняет, что большинство сценаристов за свою работу получают малые средства, поэтому сейчас они бастуют в Голливуде.

"Не каждый в нашей отрасли является миллионером. Люди за пределами этой отрасли не обязательно считают то, что мы делаем, работой. Но это работа, и это тяжелая работа, мы работаем по 16 часов в сутки. И значит ли это, что нам за это не должны платить?", – жалуется Эдельштейн.

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