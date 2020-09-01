Ловелас Фагот и ягодные приключения Поляковой: звезды поделились забавными историями о школе

1 сентября – начало нового учебного года. В этом году он будет странным, учитывая карантинные меры противодействия коронавирусу. И всё же вновь зазвучат школьные звонки, начнется сотворчество или противостояние учителей и учеников, случаться новые школьные романы, драмы, ужасные и смешные истории. Некоторыми из них, связанными со школой, поделились с изданием "Комментарии" украинские знаменитости.





Андре Тан, модельер, дизайнер:





– Не могу сказать, что был совершенно примерным школьником. Последние страницы тетрадей по алгебре я изрисовал полуголыми девушками в эскизах платьев. Это было интереснее, чем сам предмет.





Когда учительница их увидела, сначала накричала, а потом попросила остаться после уроков. И сказала: "Давай так: ты мне будешь рисовать платья, а моя модистка - шить. А я, так уж и быть, буду ставить тебе не тройки, а четверки". Помню даже, как ее звали - Алла Ивановна. В общем, моя страсть одевать женщин красиво выручала меня уже тогда.





Оля Полякова, певица, телеведущая и актриса:





– Однажды я повела весь класс воровать ключи от почтовых ящиков - на почту, куда пришли новые почтовые ящики. Они были такие красивые, блестящие, в огромных связках. Вот мы и решили, почему бы их не украсть (улыбается).

На связке было где-то по сто ключей. Каждый из нас взял себе по одной. Логики и ценности в ворованном было мало, но, наверное, так проявлялась моя страсть ко всему блестящему.





А ещё помню, как пошла воровать чёрную смородину в школьный сад - и увидела там школьную учительницу, которая тоже подворовывала ягоду. Чтобы скрыть чувство стыда, мы просто мило улыбнулись друг другу.

В общем, какие-то сплошные воспоминания, связанные с мелким воровством (улыбается).





Мария Мельник, ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина":





– В школе я принимала участие во всех мероприятиях: танцы, песни, пляски. Естественно, репетировать всегда нужно было на тех уроках, к которым я не подготовилась! Так и появилась история о том, почему я бросила французский. Выучив парочку фраз, конечно, хотела поделиться своими шикарными знаниями с миром. И проходя мимо учителя физики, сказала: "Бонжур! Коман сава?". Что в переводе: "Здравствуйте! Как у вас дела?"

Боюсь, она не владела французским. Зато у неё были большие круглые очки! Не знаю, может она обиделась, подумав, что я назвала ее совой, но на уроке, угадайте кому задавали больше всего вопросов? Совпадение – не думаю!

На этом я и закончила изучать французский…





Александр (Фоззи) Сидоренко, певец и музыкант, участник группы ТНМК:





– Мой школьный аттестат вышел без троек, хотя перед последней четвертью одиннадцатого класса я твердо шел на двойку по начальной военной подготовке и на тройку по химии.

В первом случае был клинический конфликт с "воеводой" - я не хотел стричься и вообще вел себя вызывающе. Год на дворе стоял 1990-й - и всё рассыпалось.

Во втором же валить вину не на кого - химия мне была тупо неинтересна.

Далее начались чудеса. Сначала на обязательных стрельбах выпускников я выбил из "калашникова" две девятки и три восьмерки (здравый рассудок подсказывает, что мне, наверное, тогда просто забыли сменить мишень). И пришлось школе отправлять меня на соревнования. Делегировать двоечника было как-то некрасиво. И двоечка чудесным образом превратилась в четверочку. Аллилуйя!

Дальше - больше. На тот момент наша группа "Новые дома" уже год как репетировала в школе (нам наняли со стороны преподавательницу музыки для этого). И вот иду я после очередного экзамена по школе - и тут меня выдергивают и запускают в кабинет, где какой-то младший класс сдает химию.

Подводят к столу комиссии, во главе которой сидит директриса школы (она была второй химичкой). Первая же пишет что-то на листике и спрашивает: "Что это за формула, Сидоренко?". Я смотрю и вижу, что это не формула, а слово. Но разобрать не могу - почерк у нее сложный. Она пишет еще раз, печатными буквами - БЕНЗОЛ, я пытаюсь разобрать и...

Мои мучения прервала директриса. "Споешь на выпускном?", - спросила она, улыбаясь. Ну, я бы и станцевал, хотя лучше вам этого никогда не видеть! И я написал песню о нашем классе, спрогнозировав будущее каждого из нас. И спел, выйдя из школы с аттестатом без троек.

P.S. К счастью, песня не сохранилась… Но я представляю, каких глупостей там было наверчено.





Леся Никитюк, ведущая "Хто зверху?", "Le Маршрутка" (Новый канал):





Это сейчас Леся Никитюк – ведущая Нового канала, которую знает и любит вся Украина. А в школьные времена на нее возлагали большие надежды в другой сфере – девушка делала успехи в плавании. Правда, без курьезов в спортивной школе не обходилось.





– В конце года мне нужно было сдавать нормативы и проходить медосмотр. Мне это даже нравилось, потому что можно было спокойно ходить по врачам и законно три дня прогуливать школу, – смеется Леся. – Как-то утром я в спешке собиралась на осмотр: надела колготки, кофту, пуховик… Только когда сняла куртку в кабинете у врача, поняла, что забыла надеть юбку! Сейчас я бы, конечно, не растерялась и обыграла эту неловкую ситуацию. А тогда было ужасно стыдно! Стою у врача в серых, теплых колготах с полосками, и краснею. Думала: о том, что Никитюк забыла надеть юбку, будет говорить вся школа. А сейчас это, конечно, смешно…





Олег (Фагот) Михайлюта, певец и музыкант, участник группы ТНМК:





– В старших классах я довольно странным образом заигрывал к учительнице по биологии. Мне было 16-17 лет, ей - 25.

Если одни ребята дергают за косички девочек, проявляя знаки внимания, то я заигрывал к своей избраннице достаточно эффектно. Я смешивал гидроперит с фиксажем и бросал эту смесь молодой учительнице под стол. Кто изучал химию, знает, какая реакция происходит при смешивании этих смесей. Образовывалось дымовое химическое облако на весь класс.

Не знаю, настолько для нее это было романтично, но свое восхищение и внимание я показывал именно таким способом.





Ольга Грицык, ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина":





– Помню, как в восьмом классе случайно подожгла подруге волосы. Был урок химии, мы делали какие-то опыты. Что-то надо было поджечь… И так получилось, что я чиркнула спичкой именно в тот момент, когда Танина голова наклонилась над партой. Чёлка вспыхнула быстро и ярко.

Тогда модно было, чтобы она (чёлка) стояла. Для этого требовалось много лака, а он отлично горит.

Учительница среагировала мгновенно. Она молнией кинулась тушить пожар. Когда все было позади, подруга сияла. Но уже не от огня, а от счастья.

Во-первых, отношения с химичкой были натянутые – и тут она буквально голыми руками сбивает с неё огонь.

Во-вторых, в той четверти Таня авансом получила пять по химии - за моральный ущерб.





Напомним, ранее издание "Комментарии" поинтересовалось у украинских знаменитостей, какой самый безумный поступок они совершили в золотое время юности, а также – рискнули бы повторить его сейчас.





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