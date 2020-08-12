Безумные поступки юности: украинские звезды поделились откровениями

Фотоколлаж: Д. Романюк/Comments.ua

12 августа отмечается Международный день молодежи. Издание "Комментарии" поинтересовалось у украинских знаменитостей, какой самый безумный поступок они совершили в золотое время юности, а также – рискнули бы повторить его сейчас.



Ирэн Роздобудько, писательница, сценарист:





– Однажды на море, когда мне было лет 16, мы в компании заговорили о страхе. И кто-то предложил прыгнуть в море со старой дамбы. Она была высокая, как трехэтажный дом.

Пока все обсуждали, "проблему", я молча встала и пошла на ту дамбу. Пока шла, думала, что легко прыгну – и все увидят, какая я бесстрашная. Но когда стала на край и увидела далеко внизу воду – жутко испугалась.

С берега мне махали руками – "давай назад!". А мне было стыдно. И я сделала шаг...

Теперь, конечно, понимаю, что это было безумно и опасно. Но ощущения полета осталось. Страх прошел.

Но, если честно, потом это стало не самым безумным поступком…

Вера Борсук, ведущая рубрики "Контрольная проверка" в "Полезной программе" (Интер) и "Качество жизни" программы "Утро с Интером":





- Признаюсь, я абсолютно не экстремальный человек! Бейсджампингом, хелискиингом, кейв-дайвингом, стритлатингом, серфингом не занималась. Мне по душе релакс, а не экстрим. Но без последнего в моей жизни таки не обошлось.

Во время летних каникул, после первого курса института, мы с отцом отправились в Санкт-Петербург. Фантастический, конечно, город. С не менее фантастическим парком аттракционов. По крайней мере, в 17 лет мне так казалось. Мы как будто попали в параллельную реальность – космически-сказочную. Такого количества аттракционов я никогда не видела: американские горки, летающие тарелки, звездные патрули, карусели, штормы, свободное падение, шейкера, ракеты, катапульты. Этот список практически бесконечный.

Мы с папой поставили цель – испробовать все. И мы-таки это сделали! А на некоторых аттракционах, мы катались по несколько раз. Эмоции зашкаливали. Самой ошеломительной стала "катапульта". Казалось, мой крик разнесся на весь парк. Это чувство не описать. Его нужно пережить. Ощущение, что ты взлетаешь до небес и паришь там. Всего несколько секунд, а чувство – вечность.

Я только сейчас осознаю, что пришлось пережить папе. Это в 17 лет кровь в жилах стучит, адреналин зашкаливает, а в 50?

Я бы сейчас не решилась прокатиться на некоторых из этих аттракционов, да если честно, на большинстве. Так что папа у меня – герой!

Андрей Дебрин, ведущий "Реальной мистики" на канале "Украина":





– Я прыгал с поезда на полном ходу. Приземление было невероятным.

Среди гравия лежали несколько метров шпал, на которые я упал… и проскользнул по ним. Ни единой царапины. Если бы попал на гравий, ободрал бы все, как на терке.

Повторить такое? Очень надеюсь, что никогда не придётся.

Тоня Матвиенко, певица, актриса:





– Как известно, я рано повзрослела – в 17 лет вышла замуж и родила ребенка. Тогда и завершилась моя юность, а жизнь перевернулась на 180 градусов. Но я никогда об этом не жалела, более того даже мыслей таких не было, так как этот шаг был ответственный и обдуманный.

С тех пор жизненные приоритеты изменились – всё свое время я уделяла воспитанию Ульяны, хотела дать ей всё самое лучшее. Конечно, мне было трудно: и морально, и в финансовом плане. Не сломалась благодаря поддержке родных.

С тех пор прошло 17 лет, когда на свет появилась наша младшая Нина Матвиенко – будем считать, что свой поступок юности я уже повторила (улыбается). Но если Бог даст третьего ребенка – с радостью примем этот подарок.

Напомним, в Международный день кошек, представители украинского модельного, телевизионного и шоу-бизнеса поделились с изданием "Комментарии" интересными "кошачьими историями" из своей жизни.

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