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Мадонна побила исторический рекорд The Rolling Stones

На концерт Мадонны в Бразилии пришло рекордное количество человек.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Мадонна завершила свой тур бесплатным концертом в Бразилии, собравшим рекордное количество слушателей. На бразильском пляже Копакабана пришло около 1,6 миллиона человек на выступление Мадонны.

Мадонна побила исторический рекорд The Rolling Stones

Мадонна на концерте в Бразилии. Фото из открытых источников

В марте 65-летняя Мадонна объявила, что проведет бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Концерт был запланирован как финал ее The Celebration Tour. Выступление певицы состоялось 4 мая и вошло в историю как самое многочисленное мероприятие такого типа.

На пляже Копакабана ежегодные новогодние концерты собирают более миллиона человек, однако 4 мая выступление Мадонны установило новый рекорд — 1,6 млн человек. Это больше, чем общее население Львова и Одессы. Ни один артист не собирал столько слушателей в рамках самостоятельного концерта. Предыдущий рекорд принадлежал группе The Rolling Stones, которая в 2006 году собрала на пляже Копакабана около 1,5 миллиона зрителей.

Согласно пресс-релизу певицы, концерт был бесплатным "в благодарность ее поклонникам за то, что отпраздновали более четырех десятилетий ее музыки в эпическом мировом туре". Во время концерта Мадонна сыграла свои лучшие хиты в карьере, в частности "Like A Virgin", "Like A Prayer" и другие.

Городские власти объявили, что, по их оценкам, концерт Мадонны принес местной экономике доход в 293 миллиона реалов, то есть около 2,2 млрд. гривен.

Во время мероприятия также раздавали бесплатную питьевую воду, поскольку были предприняты меры предосторожности из-за трагической смерти фаната во время концерта Тейлор Свифт в Бразилии в прошлом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект составил список самых влиятельных женщин 21 века.



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