Макаревич через песню обратился к российским солдатам, которых обманула власть

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Кравцев Сергей
Популярный российский музыкант и фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич, используя свое творчество, решил обратиться к российским солдатам, которые выполняют преступные приказы власти, участвуя в войне. Как передает портал "Комментарии", свое видео артист обнародовал себя на страничке в Facebook без подписи.
Андрей Макаревич. Фото: фото из открытых источников
На видео видно, что на черно-белом фоне музыкант а капелла поет композицию о солдате, который оказался обманутым властью. Так Андрей Макаревич попытался провести прямую параллель с теми трагическими событиями, которые сегодня происходят на украинской территории, которую пытаются оккупировать российские солдаты.
Отметим, Макаревич заявил, что его новорожденный сын никогда не будет иметь российское гражданство. Супруга музыканта заявила, что безопаснее всего жить в Израиле, а не в России.
Сам Андрей Макаревич постоянно критикует позицию путинского режима и осуждает войну против Украины, которую развязал Кремль.
Читайте также на портале "Комментарии" — Андрей Макаревич через новую песню заявил, что его страна Россия сошла с ума и он не сумел ей помочь. Артист также обратился к россиянам, чтобы не боялись провялить свою гражданскую позицию и выходили на митинги и протесты против войны в Украине, где российские солдаты убивают мирное население и расстреливают города. Макаревич еще до полномасштабной войны России против Украины критиковал политику президента РФ Путина, в частности, осуждал его за то, что в Росии нет свободы слова, а также права на демократическую оппозицию.
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