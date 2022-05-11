Макаревич через песню обратился к российским солдатам, которых обманула власть

Популярный российский музыкант и фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич, используя свое творчество, решил обратиться к российским солдатам, которые выполняют преступные приказы власти, участвуя в войне. Как передает портал "Комментарии", свое видео артист обнародовал себя на страничке в Facebook без подписи.

Андрей Макаревич. Фото: фото из открытых источников

На видео видно, что на черно-белом фоне музыкант а капелла поет композицию о солдате, который оказался обманутым властью. Так Андрей Макаревич попытался провести прямую параллель с теми трагическими событиями, которые сегодня происходят на украинской территории, которую пытаются оккупировать российские солдаты.

"А ты и не знал, солдат, убитый в бою солдат, забытый в раю солдат, тебя обманули...", — поется в песне.

Отметим, Макаревич заявил, что его новорожденный сын никогда не будет иметь российское гражданство. Супруга музыканта заявила, что безопаснее всего жить в Израиле, а не в России.

Сам Андрей Макаревич постоянно критикует позицию путинского режима и осуждает войну против Украины, которую развязал Кремль.

Читайте также на портале "Комментарии" — Андрей Макаревич через новую песню заявил, что его страна Россия сошла с ума и он не сумел ей помочь. Артист также обратился к россиянам, чтобы не боялись провялить свою гражданскую позицию и выходили на митинги и протесты против войны в Украине, где российские солдаты убивают мирное население и расстреливают города. Макаревич еще до полномасштабной войны России против Украины критиковал политику президента РФ Путина, в частности, осуждал его за то, что в Росии нет свободы слова, а также права на демократическую оппозицию.





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